Mina sbarca sui social ' Ciao Twitter' - Musica - Spettacoli

MARCO FERRI/ Il padre Riccardo sbarca in Honduras - sarà eliMinato? (Isola dei Famosi 2018) : MARCO FERRI sarà eliminato? riflette sul proprio status all'Isola dei Famosi 2018: nostalgia dei vecchi compagni di viaggio ma non sembra lasciarsi abbattere dagli eventi.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 22:58:00 GMT)

Migranti - procura di Catania sequestra la nave ong sbarcata a Pozzallo dopo Minacce della Guardia costiera libica : La procura di Catania ha disposto il sequestro della nave della Ong spagnola ProActiva Open Arms, da ieri ormeggiata nel porto di Pozzallo, in provincia di Ragusa, dove è avvenuto lo sbarco di 218 Migranti. È questo approdo in Italia al centro dell’inchiesta per il rifiuto della nave di consegnare i Migranti alle motovedette libiche intervenute sul luogo del soccorso o a Malta. Il reato ipotizzato è associazione per delinquere finalizzata ...

Migranti - nave ong sbarca a Pozzallo dopo Minacce Guardia costiera libica. “Non li avremmo restituiti all’inferno”” : L’odissea della nave di Proactiva Open Arms finisce a Pozzallo, dove 218 Migranti – bambini, donne e profughi in precarie condizioni di salute – sono sbarcati dopo essere rimasti nelle acque del Mediterraneo per 48 ore. La ong spagnola giovedì 15 marzo ha soccorso i Migranti scontrandosi con la Guardia costiera libica, che aveva intimato all’organizzazione di consegnare le persone salvate, minacciando anche con le armi. ...

ELENA MORALI/ EliMinata - sbarca all'Isola che non c'è. Battere Di Benedetto e Rinaldi al televoto? : ELENA MORALI ha stabilito una tregua con Bianca Atzei nell'ultima settimana di gioco all'Isola dei Famosi 2018. Il fidanzato Gianluca Furbelli Scintilla la difende in studio e sui social(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 23:40:00 GMT)

Migranti - ViMinale : quest'anno 4.864 sbarcati - -51 - 64% - : Il ministero dell'Interno aggiorna i dati. La maggior parte dei Migranti vengono dall'Eritrea, Tunisia, Pakistan e Nigeria - Dall'inizio dell'anno a oggi sulle coste italiane sono sbarcati 4.864 ...

ViMinale - sbarcati in calo 50% nel 2018 : ANSA, - ROMA, 13 FEB - Sono 4.731 i migranti sbarcati in Italia nel 2018, dall'1 gennaio ad oggi, il 50% in meno dello stesso periodo dello scorso anno, quando gli arrivi erano stati 9.448. Ancora più ...

Allarme Interpol : 50 combattenti dell'Isis sbarcati in Italia - ViMinale : nessun riscontro su lista : Secondo l'Interpol 50 sospetti combattenti dell'Isis , di nazionalità tunisina, sono arrivati di recente in Italia via mare. A darne notizia è l'edizione online del quotidiano britannico The Guardian, ...

