Mina | il ritorno con «Maeba» | tra il napoletano ed Elvis Presley

“MAEBA” - Mina E PAOLO CONTE/ Duetto in napoletano per il grande ritorno della “regina” : Esce alla vigilia dei asuoi 78 anni il nuovo disco di MINA, appuntamento annuale da non perdere per i suoi fan, intitolato "Maeba" contiene un Duetto in napoletano con PAOLO CONTE(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 11:06:00 GMT)

Isola dei famosi - nuova eliMinazione e grande ritorno Video : In questo articolo vi faremo un breve sunto di quanto accaduto nella puntata dell'#Isola dei famosi andata in onda ieri 20 Marzo 2018. Da segnalare in primis un grande ritorno. La radiosa Valeria Marini 50 anni non veniva avvistata presso le isole honduregne dal lontano 2012. La bella showgirl si è aggiunta al gioco, divenendo immediatamente una delle naufraghe di punta. Riuscira' a scavalcare anche la sensuale Francesca Cipriani [Video] e ...

Il ritorno di Mina divinità fuori dal tempo e dallo spazio : ... né della sua leggenda " raggiungibile per i pochissimi che le interessava vedere, facendosi lei stessa promotrice di conoscenze, collaborazioni, vere e proprie iniziative d'impresa in quel mondo ...

RISULTATI EUROPA LEAGUE / Diretta gol livescore - ritorno ottavi : Milan ko ed eliMinato - la Lazio avanza : RISULTATI EUROPA LEAGUE, Diretta gol livescore delle partite di ritorno degli ottavi. Il Milan lotta e crea, ma viene battuto anche a Londra ed è eliminato. avanza ai quarti la Lazio(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 22:46:00 GMT)

TerMinator 6 - tutto sul ritorno del cyborg Arnold Schwarzennegger : Che Terminator 6 si farà, lo si sa da tempo: Arnold Schwarzennegger ha confermato che sarà ancora lui a interpretare il cyborg T-800. Recentemente lo stesso Schwarzy ha svelato la data di uscita del film (Terminator 6 è solo il titolo provvisorio), che arriverà nelle sale statunitensi il prossimo luglio 2019, e la data di inizio delle riprese, già state fissate per questa estate. L’attore ha dichiarato infatti a The Arnold Fans: ...

Coppa Italia - semifinali di ritorno/ Juventus-Milan è la finale - eliMinate Atalanta e Lazio : Coppa Italia, oggi le semifinali di ritorno: Juventus-Atalanta e Lazio-Milan in programma. A partire dalle ore 17:30, inizieranno le due semifinali del trofeo nazionale(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 00:21:00 GMT)

ISOLA DEI FAMOSI 2018 - CHI SARÀ ELIMinaTO?/ Nuovi concorrenti e forse un ritorno shock : ecco di chi si tratta : ISOLA dei FAMOSI 2018, chi SARÀ il prossimo eliminato e i Nuovi concorrenti in arrivo in Honduras? Amaurys Perez verso l'abbandono, ecco perchè(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 12:08:00 GMT)

Ritorno di fiamma per Al Bano e RoMina? : Al Bano Carrisi apre ad un Ritorno di fiamma con la sua ex moglie Romina Power. Se questa fosse una telenovela si potrebbe benissimo chiamare 'io tu e lei., ma purtroppo non è una fiction, parliamo di pura realtà. La storia più chiacchierata d’Italia da un mese a questa parte, ha delle importanti novità. Anche se ormai è davvero stufo di tutto il gossip che gli gira intorno e vorrebbe parlare solo della sua carriera artistica, il cantante ...

TerMinator 2 – Il giorno del giudizio : cast - trama e curiosità sul ritorno del T-800 : Torna sul piccolo schermo uno dei maggiori blockbuster della stagione 1991/1992 nonché il secondo, fortunatissimo, episodio della saga incentrata sui Terminator: Terminator 2 – Il giorno del giudizio viene trasmesso martedì 6 febbraio su Italia 1, a cominciare dalle 21.25. Terminator 2 – Il giorno del giudizio, il trailer Terminator 2 – Il giorno del giudizio, la trama Dieci anni dopo i fatti del primo episodio, un altro, più ...