Millie Bobby Brown | la star guadagnerà una cifra incredibile per “Stranger Things 3”

Millie Bobby Brown e Jacob Sartorius cantano insieme e sono adorabili : Se ancora non ti eri perdutamente innamorato della coppia Millie Bobby Brown e Jacob Sartorius, questo video ti farà definitivamente sciogliere! L’attrice e il cantante stanno insieme, ufficialmente, da un paio di mesi e ieri la star di “Stranger Things” ha condiviso un video mentre canta un brano del fidanzatino “Nothin’ With You” (e già il titolo è super romantico). Alle sue spalle Jacob suona la chitarra e canta ...

Stranger Things 3 - fioccano gli aumenti : gli stipendi degli attori da Winona Ryder? a ?Millie Bobby Brown : Combattere contro i demogorgoni comincia a diventare molto conveniente. Ne sanno qualcosa gli attori di Stranger Things, la serie tv di Netflix rivelazione degli ultimi anni. Dopo il successo delle prime due stagioni, gli attori hanno ricontrattato i loro compensi strappando ad ogni episodio cifre ragguardevoli, soprattutto se paragonate al loro ingaggio iniziale. Millie Bobby Brown, Eleven/Undici in Stranger Things Come riporta Deadline le 5 ...

Paris Jackson e Millie Bobby Brown insieme per una nuova campagna pubbicitaria! : Dopo le sorelle Kardashian-Jenner , Calvin Klein ha scelto due giovanissime promesse del mondo della moda, per proseguire la nuova campagna #MyCalvins : Paris Jackson e Millie Bobby Brown ! OUR MOMENT. #MYCALVINS @MillieBobbyBrown, @iamlulu_nyc, and @ParisJackson are part of the ...

Millie Bobby Brown : anche Natalie Portman è d’accordo sulla somiglianza tra l’attrice e lei da piccola : Da un mesetto a questa parte, sui social imperversa il foto confronto tra Millie Bobby Brown e Natalie Portman da giovane che, se non avessero 23 anni di differenza, potrebbero sembrare sorelle (guarda qui le foto a confronto). Adesso una delle due dirette interessate ha detto la sua sulla somiglianza ed è d’accordissimo con il popolo della Rete. “Ho incontrato Millie ai Golden Globes e lei è venuta da me dicendo: ‘le persone ...

Millie Bobby Brown adorabile alla sfilata di Moncler alla Milano Fashion Week : Per l'occasione, Millie ha indossato un l ungo abito piumino , una divertente rivisitazione dei materiali che hanno reso Moncler conosciuto e amato il tutto il mondo. Embed from Getty Images A-do-ra-...

Stranger Things - Millie Bobby Brown presenta il suo primo fidanzato : ... la giovane attrice che ha interpretato Eleven in 'Stranger Things', è entrata nel mondo delle splendide adolescenti. Il 19 Febbraio, infatti, la ragazza ha compiuto 14 anni, ed ha condiviso sui ...

Millie Bobby Brown : il fidanzato le ha detto “ti amo” per il suo compleanno : Millie Bobby Brown e Jacob Sartorius hanno ormai reso ufficiale su Instagram il loro amore e proprio dal social è chiaro che abbiano fatto il grande passo. Quale? Quello di dirsi “ti amo“! Scopri tutto nel video. [arc id=”4bfcbd66-003c-45a4-88fe-a7b85a2259f3″] Non è chiaro da quanto Millie Bobby Brown e Jacob Sartorius stiano insieme, la notizia della loro relazione era arrivata a metà gennaio, poi l’attrice di ...

Stranger Things - Millie Bobby Brown ha un nuovo amore : ecco chi è : Chi sperava in una trasposizione, nella vita reale, della storia d'amore tra Mike e Eleven resterà deluso. Millie Bobby Brown, la giovane attrice che ha interpretato Eleven in...

Millie Bobby Brown - Jacob Sartorius : quello che devi sapere sul fidanzato dell’attrice : Oggi Millie Bobby Brown compie 14 anni e molto probabilmente li starà festeggiando con colui che nelle ultime settimane abbiamo visto sempre più spesso sulle sue bacheche social: il fidanzato Jacob Sartorius! Sei curioso di saperne di più sul cantante che ha rubato il giovane cuore dell’attrice di “Stranger Things”? Ti raccontiamo tutto nel video. [arc id=”e6f8810d-ab43-46a8-a25d-95d5b8982d10″] La notizia della ...

Millie Bobby Brown (di «Stranger things») si è fidanzata - lui è Jacob Sartorius : Giovanissimi, bellissimi e innamoratissimi. Lei è la tredicenne Millie Bobby Brown, lui – che di anni ne ha 15 – è Jacob Sartorius. L’incredibile Eleven di Stranger things non ha fatto perdere la testa solo a Mike, suo complice compagno nella serie, ma anche al giovane cantante americano e star di Musical.ly. https://www.instagram.com/p/BfMCSBnAmAM/?hl=it&taken-by=MillieBobbyBrown Like, commenti e foto con dediche. Per mesi i due ...

Millie Bobby Brown : una foto al bacio con Jacob Sartorius per San Valentino : Millie Bobby Brown e Jacob Sartorius sono sempre più dolci! L’attrice ha festeggiato San Valentino postando una foto su Instagram con il fidanzato. Occhi negli occhi, eccoli nel momento più romantico, mentre si stanno per baciare. Happy Valentine’s day J A post shared by Millie Bobby Brown (@MillieBobbyBrown) on Feb 14, 2018 at 11:00am PST La notizia della storia tra Millie Bobby Brown e Jacob Sartorius era arrivata a ...

Stranger Things 3 - se Natalie Portman diventa Millie Bobby Brown : È già da un po’ che se ne parla sui social: anche voi avete notato una certa somiglianza tra Natalie Portman e Millie Bobby Brown? Su Twitter sembra che sia il gioco del momento: trovare le foto dove appaiano eclatanti le affinità tra le due attrici. https://twitter.com/Stranger_PY/status/953409821071552512 https://twitter.com/rossypasto/status/950829881939591170 https://twitter.com/sammuccia/status/956935144677498880 E così, Natalie ...

Millie Bobby Brown e Jacob Sartorius : l’attrice sostiene il fidanzato dal backstage del concerto : San Valentino si avvicina e c’è una giovanissima coppia che ci fa sognare: Millie Bobby Brown e Jacob Sartorius! L’attrice di “Stranger Things” è stata avvistata dietro le quinte del concerto del fidanzato ad Atlanta e nel video ottenuto da TMZ la vediamo con un super sorriso mentre assiste all’esibizione. La notizia della storia tra Millie Bobby Brown e Jacob Sartorius era arrivata a metà gennaio. Millie Bobby ...

Le acconciature di Millie Bobby Brown e delle altre star giovanissime : Le onde morbide di Reese Witherspoon, il pixie sbarazzino di Kate Hudson, la doppia coda strutturata di Halle Berry: poche sorprese ai SAG Awards 2018, almeno da parte delle star più famose, quasi sempre certezza di look da dieci e lode. Il merito di aver portato un po’ di pepe alla serata, almeno sul fronte beauty, è andato alle giovanissime, tutte under 20 da tenere d’occhio. LEGGI ANCHESAG Awards 2018: i beauty look più belli A ...