Milano | presidi divisi sul caso Parini | «Ma ora basta chiudere gli occhi»

A Milano presidio di orientamento legale e psicologico gratuito : L’associazione Difesa in famiglia (DIF), con il patrocinio del Municipio 6 di Milano , organizza l’apertura di un presidio di orientamento

Scontri corteo Milano - tensioni con la polizia al presidio degli antifascisti contro Casapound : Esponenti dei centri sociali hanno tentato di forzare il cordone della polizia, che ha caricato. Volevano bloccare il comizio di estrema destra. Metropolitana chiusa in Duomo, Cairoli e Loreto. In mattinata tensioni in largo Cairoli, studenti antifascisti allontanati a forza