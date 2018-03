Milano | pirata fugge dopo incidente e gemello si costituisce | denunciati

Milano - investì madre e figlia con auto rubata : pirata della strada si costituisce : Un albanese di 44 anni si è costituito ai carabinieri per l'incidente provocato giovedì sera sulla strada provinciale 28 all'altezza di Lacchiarella , Milano , che ha causato la morte di una donna di ...

Milano - spacciano droga in casa ispirata a "Scarface" : 5 arresti : Milano , askanews, - Cinque persone arrestate per detenzione di droga ai fini di spaccio: è il bilancio dell'operazione "Scarface" della polizia di Milano . Secondo quanto emerso dalle indagini ...

Milano - arrestato pirata della strada : 14.00 E' stato arrestato dalla Polizia di Milano il pirata della strada che ieri sera ha travolto e ucciso con la sua auto, senza fermarsi per prestare soccorso, un anziano di 88 anni. L' arrestato , A.G., milanese di 45 anni, geometra e incensurato, guidava a forte velocità,con la patente sospesa e senza assicurazione. Si è rifiutato di sottoporsi all'alcol test ed è stato disposto per lui un prelievo ematico coattivo.Rintracciato dagli agenti ...

