Milano | la marijuana in cassaforte per sfuggire ai controlli | il caso scuote il Parini

Milano : sorpreso in casa con marijuana e un fucile illegale - denunciato : Milano , 14 mar. (AdnKronos) - Un 31enne è stato indagato dalla polizia di Milano per il reato continuato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di arma clandestina e ricettazione. Gli agenti del commissariato Lorenteggio hanno bloccato il giovane all'interno di

Milano : oltre 100 grammi di marijuana in auto - arrestato : Milano, 10 feb. (AdnKronos) - Un uomo di 28 anni è stato arrestato dalla polizia a Milano per possesso di droga. L'uomo, un cittadino salvadoregno con alcuni precedenti penali, è stato fermato mentre era alla guida della sua auto in via Suzzani, in zona Bicocca. Gli agenti, visti i precedenti del 28