Milano in rosso insieme all'Europa : Si conclude una giornata negativa per le principali Borse europee che sono rimaste in ostaggio dei timori di una guerra commerciale, dopo che il Presidente americano Trump ha dato il via libera a ...

Giornata nera per l'equity europeo. Milano riduce rosso con difensivi : Teleborsa, - Le borse europee si confermano al palo mentre recupera dai minimi Piazza Affari , aiutata dal recupero messo a segno dalle utilities, grazie alla loro natura difensiva, che compensa il ...

Borsa : l'Europa in rosso aspetta Wall Street - bene le utility a Milano : La settimana delle Borse europee si avvia dunque a chiudere con il segno meno, stretta tra le pressioni della guerra commerciale, i segnali di rallentamento dell'economia europea e le vendite sul ...

Giornata nera per l'equity europeo. Milano riduce rosso con difensivi : Le borse europee si confermano al palo mentre recupera dai minimi Piazza Affari , aiutata dal recupero messo a segno dalle utilities, grazie alla loro natura difensiva, che compensa il forte calo ...

Borsa : Europa in rosso con la Fed - a Milano debole Terna - -1 - 3% - dopo il piano : Il board della Banca centrale Usa ha dipinto un quadro di una economia in miglioramento, ma non tanto da cambiare il quadro delle previsioni per il 2018, quando ci saranno altri due aumenti del costo ...

Borsa : Milano chiude in rosso come Europa : ANSA, - Milano, 19 MAR - La Borsa di Milano chiude in negativo in linea con i listini del Vecchio Continente, in scia con il calo di Wall Street. Gli investitori guardano alle mosse della Fed sul ...

Borsa : Milano chiude in rosso come Europa : ANSA, - Milano, 19 MAR - La Borsa di Milano chiude in negativo in linea con i listini del Vecchio Continente, in scia con il calo di Wall Street. Gli investitori guardano alle mosse della Fed sul ...

Borsa : l'Europa apre in rosso - a Milano bene Telecom con conti e piano : ... all'indomani dell dimissioni del consigliere economico della Casa Bianca Gary Cohn e in attesa del Beige Book della Fed di stasera e della riunione della Bce di domani, mentre la situazione politica ...

Borse in rialzo - solo Milano in rosso con Mediaset ko. Spread sotto 140 : Piazza Affari la peggiore in avvio. Parigi in parità, Francoforte tiene dopo l'ok Spd alla Grande Coalizione. Euro torna a rafforzarsi sopra 1,23 dollari ...

Borse europee in rosso. Milano -1%. Crolla Mediaset Le banche svizzere vogliono la grande coalizione Ma i numeri dicono che non è possibile : Apertura in netto calo per la Borsa di Milano all'indomani del voto per il rinnovo del Parlamento: il 'primo' Ftse Mib ha segnato 21.462 punti, in flessione del 2,02% rispetto alla chiusura di venerdi'; All Share -1,83%. Si allarga anche lo spread Btp-Bund, a 144 punti Segui su affaritaliani.it

Borse europee in rosso. Milano -2%. Crolla Mediaset "I mercati temono Di Maio. No al ritorno al voto" Spreafico ad Affari : "Bene solo se resta Gentiloni" : Apertura in netto calo per la Borsa di Milano all'indomani del voto per il rinnovo del Parlamento: il 'primo' Ftse Mib ha segnato 21.462 punti, in flessione del 2,02% rispetto alla chiusura di venerdi'; All Share -1,83%. Si allarga anche lo spread Btp-Bund, a 144 punti Segui su Affaritaliani.it

Borse europee in rosso. Milano -2%. Euro debole "I mercati temono Di Maio. No al ritorno al voto" Spreafico ad Affari : "Bene solo se resta Gentiloni" : I future sugli indici delle principali Borse Europee puntano al ribasso in apertura, con Milano a -1,93%. Pesa il voto in Italia, dove non emerge una maggioranza certa e vincono M5s e Lega cioe' le due forze antisistema e piu' populiste. Londra e' prevista in perdita dello 0,63%, Francoforte giu' dello 0,92% e Parigi dello 0,86% Segui su Affaritaliani.it

Rosso per la Borsa di Milano e gli altri mercati europei : Senza direzione intanto lo S&P-500 sulla Borsa a stelle e strisce, dopo che il dato sul PIL statunitense, del quarto trimestre, ha evidenziato una crescita dell'economia in linea con le aspettative. ...

Rosso per la Borsa di Milano e gli altri mercati europei : Senza direzione intanto lo S&P-500 sulla Borsa a stelle e strisce, dopo che il dato sul PIL statunitense, del quarto trimestre , ha evidenziato una crescita dell'economia in linea con le aspettative. ...