Milan | c’è Usmanov in pole per l’acquisizione del club

L’astronauta Nespoli e il fumettista Ortolani presentano “C’è Spazio per tutti?” al Museo della Scienza di Milano : Un ratto si aggira per la Stazione spaziale internazionale; non è una cavia sfuggita a un esperimento in microgravità ma Rat-Man personaggio dei fumetti inventato da Leo Ortolani e protagonista del libro “C’è Spazio per tutti?” avventura spaziale ambientata in orbita e presentata al Museo della Scienza di Milano direttamente dai protagonisti: il fumettista Leo Ortolani, appunto e l’astronauta italiano dell’Esa, ...

Gallarate - 90 euro ai migranti per andare a Milano. Il sindaco leghista paga di tasca sua : “Qui non c’è posto per loro” : Il sindaco di Gallarate, Andrea Cassani, consegna 90 euro ai migranti del centro KB perché possano lasciare la città e prendere il treno per Milano dopo lo sgombero della palazzina. La stessa Srl ha consegnato altrettanti soldi ai rifugiati in modo tale che potessero avere sufficiente denaro anche per il pranzo e la cena. I 12 ragazzi, espulsi dal programma di accoglienza della Prefettura di Varese dopo alcune rivolte avvenute nel mese di ...

Ginnastica - la stagione entra nel vivo : quando si torna a gareggiare? Tra Coppa del Mondo - Trofeo di Jesolo e Serie A a Milano : c’è tanta Italia : La stagione della Ginnastica artistica è ormai iniziata a tutti gli effetti. Lo scorso weekend ci ha regalato la prima tappa della Serie A e l’American Cup, due appuntamenti che hanno ufficialmente aperto la lunga annata della Polvere di Magnesio. Primi esercizi in pedana per le ginnaste tra cui anche la Campionessa del Mondo Morgan Hurd oltre a diverse Italiane. Il calendario delle prossime settimane è particolarmente fitto: quando ...

Recupero Serie A : quando si giocherà la 27a giornata? Il programma - le possibili date e gli scenari. C’è il derby Milan-Inter in sospeso : Il mondo del calcio italiano è ancora scosso dalla dolorosa e improvvisa scomparsa di Davide Astori. La 27a giornata di Serie A è stata comprensibilmente rinviata: solo tre le partite sono state disputate, quelle già giocate sabato, mentre quelle di domenica saranno ovviamente recuperate più avanti. Le date scelte sono quelle del 3 e 4 aprile. In quelle due giornate saranno però disputate solo sei dei sette incontri in programma, vale a ...

5 Seconds of Summer a Milano : tutto quello che c’è da sapere sui biglietti per lo show : I 5 Seconds of Summer sono tornati con un nuovo singolo (“Want You Back”) e un nuovo tour, che farà tappa anche in Italia. I 5SOS torneranno a trovarci il 29 marzo con un concerto in programma al Fabrique di Milano. Pochi secondi dopo l’annuncio della data italiana, i fan erano già agguerritissimi per riuscire a conquistare i biglietti per il live. via GIPHY Qui di seguito trovi le informazioni utili per acquistare i biglietti ...

Gattuso ha fatto grande il Milan : se solo fosse arrivato prima… ma c’è ancora tempo per volare! : Il Milan di Gennaro Gattuso sta continuando a stupire. Dall’arrivo del nuovo tecnico i rossoneri hanno iniziato a volare ed ora sembrano non volersi più fermare. Ciò che impressiona di questo nuovo corso Milanista è la solidità della squadra. Difensivamente i rossoneri sembrano invalicabili, con la coppia Romagnoli-Bonucci davanti a Donnarumma, che sta facendo letteralmente faville, anche oggi ha subito pochissimo contro una squadra come ...

Milano - maxiprocesso ai boss della droga : condanne per oltre 200 anni di carcere. C’è anche “Dentino” Crisafulli : Decine di condanne per un totale di 200 anni di carcere e una pena di 20 anni e 11 mesi per Biagio Crisafulli, lo storico boss del narcotraffico in Lombardia. Si è chiuso così l’ultimo grande maxi processo alla nuova mala milanese, scaturito da un’inchiesta del pm Marcello Musso (che in passato fece condannare anche Totò Riina) sul traffico di stupefacenti e le infiltrazioni della ‘ndrangheta nel capoluogo lombardo. Biagio ...

Ema - Consiglio Ue ai giudici : “Ricorso Milano irricevibile”. Europarlamentari ad Amsterdam : “Non c’è piano alternativo” : Irricevibile. Il Consiglio dell’Unione europea – come anticipato dalla Stampa – in quella che può essere considerata una memoria difensiva sostiene che il ricorso di Milano contro l’assegnazione della sede dell’Ema ad Amsterdam deve essere respinto. Palazzo Matino chiede una sospensiva sulla decisione finita al centro di una polemica per la impreparazione della città olandese a ospitare adeguatamente i 900 ...

Milan - basta con i luoghi comuni : Gattuso non è solo “cuore e grinta” - c’è anche qualità tattica! : Milan, basta con i luoghi comuni: Gattuso non è solo “cuore e grinta”, c’è anche qualità tattica! Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan- Una rincorsa al quarto posto complicata e totalmente in salita. Il Milan non molla la presa e continua la sua folle rimonta verso la zona Champions. Un Milan rigenerato dalla cura Gattuso. Il tecnico ...

