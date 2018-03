Milan | Bacca torna? Ecco il piano rossonero | con Kalinic

Brutte notizie per il Milan : il Villarreal non riscatta Bacca : Secondo le edizioni online di 'Marca' e 'Sport', quotidiani spagnoli, il Villarreal avrebbe infatti praticamente deciso di non riscattare il giocatore entro il 30 giugno. Se così sarà, nelle casse ...

Milan - pronti cinque rientri dai prestiti : c'è anche Carlos Bacca : Non solo il mercato in entrata, quindi i nuovi acquisti. In casa Milan, Mirabelli dovrà occuparsi anche dei calciatori che rientreranno dai prestiti. Secondo La Gazzetta dello Sport , saranno in cinque a tornare a Milanello: Plizzari, Gabriel, Simic, Bertolacci e anche Carlos Bacca .

Milan - parla l’agente di Bacca : “Permanenza al Villarreal? Ecco cosa faremo a giugno” : Intervistato ai microfoni di ‘MilanNews.it’, l’agente di Carlos Bacca, Sergio Barila, ha fatto un punto sulla situazione dell’attaccante colombiano attualmente in prestito al Villarreal dal Milan: “Carlos è molto felice qui in Spagna, si è adattato alla filosofia del club e sta segnando gol. Il Villarreal è molto contento delle prestazioni di Carlos. Oltre a inseguire obiettivi importanti, con la sua esperienza sta ...

Milan - Bacca vuole rimanere al Villarreal. Cessione sempre più vicina : ... la Juve domina il Sassuolo, il Milan pareggia ad Udine Udinese-Milan 1-1, video highlights con il gol di Suso e l'autogol di Donnarumma Dove vedere Udinese-Milan, diretta TV e streaming oggi 4 ...

Milan - il Villarreal vuole lo sconto per Bacca : i dettagli : Il Villarreal al lavoro per ottenere uno sconto sui 15,5 milioni che servono per riscattare Carlos Bacca dal Milan. Questa lo scenario svelato dalla Gazzetta dello sport che conferma quanto anticipato da calciomercato.com nei giorni scorsi ( leggi qui) .

Bacca vicino alla cessione definitiva ma “con sconto” : le ultime da casa Milan : Il Villarreal sembra essere stato convinto dalla recenti prestazioni di Carlos Bacca e si appresta a riscattare l’intero cartellino del calciatore dal Milan. Il club spagnolo però, secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello sport, vorrebbe chiedere uno sconto ai rossoneri per accaparrarsi il centravanti colombiano. I 15,5 milioni di euro stabiliti in estate, potrebbero scendere sino a 10-12 milioni, questo secondo le intenzioni del ...

Bacca si scaglia contro il Milan : “Vi spiego perchè non vince più” - che bordata! : Carlos Bacca, intervistato da ‘Marca’, è tornato a parlare del Milan non risparmiando una clamorosa bordata alla sua ex squadra, dimostrando ancora una volta di non essersi lasciato bene in estate con il club rossonero: “Stanno cercando una soluzione, però io in 2 anni non l’ho mai trovata. Dicevano che l’allenatore era un problema e l’han cambiato, poi il problema erano i giocatori, e alcuni di alto livello hanno ...