Migranti | CasaPound chiude la porta della casa che ospiterà i profughi

Macerata - sit-in di Casapound : “Quello che scatena la furia omicida è la situazione dei Migranti - non i toni della politica” : “Non sono a favore della pena di morte ma di fronte a certi crimini efferati la pena di morte potrebbe essere una liberazione anche morale per chi lo ha commesso”. Lo ha detto il segretario nazionale e candidato premier di Casapound Simone Di Stefano oggi, mercoledì 7 febbraio, in un incontro con la stampa organizzato in una Macerata blindata. Il riferimento è all’omicidio di Pamela Mastropietro, la 18enne fatta a pezzi e ...

Roma - arrestato per furto con scasso : al Tiburtino III guidava le proteste anti-Migranti con Forza Nuova e CasaPound : Insieme a Forza Nuova e CasaPound guidava la protesta al centro di accoglienza di via del Frantoio, al Tiburtino III, a Roma. Stanotte Yari Dall’Ara, Romano di 38 anni, è stato arrestato dai carabinieri di San Pietro dopo dopo aver rubati i soldi nella cassa di una gelateria, in via Cola di Rienzo. Dall’Ara era entrato in azione insieme a due complici: avevano infranto una vetrina, rubato il fondo cassa e avevano provato a ...