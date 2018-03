uominiedonnenews

: Michael Gabriel Terlizzi è il nuovo tronista di Uomini e Donne!: - UominiDonneNews : Michael Gabriel Terlizzi è il nuovo tronista di Uomini e Donne!: - infoitcultura : Michael Gabriel Terlizzi possibile nuovo tronista a Uomini e donne - Rebecca38538392 : Uomini e donne, Michael Gabriel Terlizzi presunto nuovo tronista: -

(Di venerdì 23 marzo 2018) E’ stato svelato il nome deldie donne: si tratta di, figlio del naufrago Franco, al momento in Honduras come concorrente dell’Isola dei Famosi. Il fascino del giovaneha avuto la meglio sul fratello di Belen!sbarca in veste die Donne Ormai è ufficiale, è proprio il figlio di Francoa prendere le vesti die Donne. Dopo la scelta di Nicolò Brigante correva la voce che un altro ben noto concorrente del GF Vip, Jeremias Rodriguez, fosse ilcandidato per salire sul trono. La comparsa diin TV durante le ospitate per parlare del padre ha capovolto ogni aspettativa ed ecco che il giovane ha sbaragliato la concorrenza con il suo volto bellissimo e il suo fisico prestante!...