Mibact | dal Cipe 6 milioni per le grandi destinazioni turistiche

Tornano i Cinemadays/ Dal 9 al 12 aprile si va in sala per soli 3 euro : iniziativa promossa dal Mibact : Tornano i Cinemadays, dal 9 al 12 aprile si va in sala per 3 euro: l'iniziativa è stata lanciata dal MiBACT insieme agli esercenti di tutta Italia. Operazione ripetuta a luglio e settembre(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 20:46:00 GMT)

Quattro milioni e mezzo in arrivo dal Mibact per il restauro del Maschio Angioino : Quattro milioni e mezzo per il restauro del Maschio Angioino. Il monumento simbolo di Napoli, realizzato da Alfonso d'Aragona nella metà del Quattrocento sulle spoglie della precedente fortezza ...

Dal Mibact 600 mln per piano antisismico - Filippo Crimì - PD - : 1 - 7 mln anche a Vicenza per Palazzo Barbaran da Porto e Teatro Olimpico : ... il vero oro nero del nostro Paese; un sistema in grado di creare ricchezza, posti di lavoro e di farci conoscere ed apprezzare in tutto il mondo. Questi interventi ci danno anche la certezza che le ...

Anas e Mibact insieme per valorizzare scoperte archeologiche nei cantieri stradali : Anas e Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) insieme per rafforzare il binomio infrastrutture e archeologia. E' stato firmato oggi, 17 gennaio 2017, un protocollo volto ...

