Metro Exodus | 4A Games mostra la demo della GDC 2018 con NVIDIA RTX

Il primo titolo per PC ad utilizzare la tecnologia NVIDIA RTX sarà Metro Exodus : Pochi giorni fa vi abbiamo parlato dell'interessantissima tecnologia NVIDIA RTX, ovvero una tecnologia Ray Tracing che mette a disposizione dei creatori di contenuti e degli sviluppatori di giochi, il rendering di livello cinematografico in tempo reale.Considerata da tempo la miglior soluzione per la generazione di luci, riflessi e ombre realistiche, la tecnologia Ray Tracing assicura un livello di realismo ben oltre quello che è possibile ...

Metro Exodus : gli sviluppatori spiegano l'assenza del multiplayer : Metro Exodus è senza dubbio uno dei titoli più attesi dai giocatori e, ultimamente, gli sviluppatori hanno condiviso molti dettagli sul prossimo capitolo sella serie. Le ultime notizie erano incentrate più sull'aspetto tecnico ora, apprendiamo ulteriori dettagli forniti da Game Informer.Le recentissime novità condivise da 4A Games ci permettono di capire, finalmente, perché non sarà presente il multiplayer in Metro Exodus. Bisogna, innanzitutto, ...

Metro Exodus sarà il nuovo Crysis? 4A Games ama "far saltare in aria le schede video dei giocatori" : Dopo aver discusso del sistema morale alla base del gioco e della sue anima hardcore legata agli elementi survival, torniamo a scrivere di Metro Exodus grazie a un nuovo approfondimento incentrato sull'aspetto tecnico della produzione e in particolare sull'evoluzione del 4A Engine, il motore che dà vita al gioco sviluppato da 4A Games.Game Informer ha parlato del motore grafico sottolineando come la base di partenza sia già davvero ottima dato ...

Metro Exodus : 4A Games ha spinto sugli elementi survival per offrire un'esperienza di gioco più complessa di Last Light : Negli ultimi tempi la rete è stata letteralmente invasa da informazioni su uno dei titoli più attesi dai giocatori, stiamo parlando di Metro Exodus, il gioco protagonista della copertina di marzo della rivista Game Informer dalla quale arrivano nuovi interessanti dettagli, condivisi da 4A Games.Dopo le ultime informazioni sul sistema morale implementato in Metro Exodus, ora gli sviluppatori hanno rivelato a Game Informer che il titolo offrirà ai ...

Metro Exodus e il suo sistema morale : "alla fine del gioco i giocatori avranno ciò che si meritano" : All'interno della copertura che Game Informer sta riservando a Metro Exodus c'è spazio per nuove informazioni riguardanti il "morality system" presente all'interno del gioco. Anche Metro 2033 e Metro Last Light proponevano un sistema di questo tipo anche se non lo facevano di certo in modo esplicito con messaggi particolari a schermo. Come spiegato in un nuovo articolo del portale, Metro Exodus dovrebbe proporre delle situazioni di gioco che dal ...

Unire l'open-world di STALKER alle atmosfere di Metro : 4A Games parla del mondo di Metro Exodus : La serie di Metro ha sempre raggiunto dei livelli qualitativi ottimi ma in un certo senso è sempre mancato quel guizzo necessario per ottenere lo status di capolavoro assoluto. Metro Exodus, nuovo capitolo del franchise in uscita nel periodo autunnale di quest'anno, ha il potenziale per rivelarsi il salto di qualità definitivo per i talentuosi ragazzi di 4A Games.Il gioco ha delle ambizioni tutt'altro che banali: Unire l'open world proposto da ...

Metro Exodus : 4A Games punta alla risoluzione 4K con HDR su Xbox One X : Come saprete, Metro Exodus è il protagonista della copertina di marzo di Game Informer e nella giornata di oggi sono spuntati in rete tantissimi dettagli su storia, setting e gameplay che abbiamo raccolto nel nostro articolo.Ora, come segnala Wccftech, emergono anche delle interessanti informazioni che riguardano, nello specifico, la versione Xbox One X di Metro Exodus.Secondo il noto e affidabile insider, Shinobi602, l'obiettivo del team di 4A ...

I cambiamenti più importanti di Metro Exodus e una valanga di dettagli su storia - setting e gameplay : Metro Exodus è atteso per il periodo autunnale di questo 2018 ma il gioco è già al centro dell'interesse di tantissimi giocatori perché è il protagonista assoluto del nuovo numero di Game Informer. Possiamo quindi aspettarci parecchie informazioni su questo ambizioso FPS e dopo i primi dettagli e una serie di spettacolari immagini torniamo a parlare del titolo grazie a Game Informer stesso ma anche ad alcune informazioni condivise su Reddit.Game ...

Il gelo post-apocalittico di Metro Exodus in nuove spettacolari immagini : Il coverage di Metro Exodus realizzato da Game Informer sta iniziando a dare i suoi frutti grazie ad alcune prime informazioni e primi dettagli sul titolo e a una serie di nuove interessanti immagini che ci permettono di tuffarci nel gelo post-apocalittico del nuovo progetto di 4A Games.Quelle riportate da DSoGaming sono immagini provenienti direttamente da Game Informer che mostrano diverse situazioni di gioco e diversi scenari. La maggior ...

Nuove curiosità su Metro Exodus : Attraverso la nota rivista Game Informer, siamo venuti a conoscenza di Nuove e interessanti novità per Metro Exodus, il quale vi ricordiamo che sarà disponibile entro la fine dell’anno su PC, PS4 e Xbox One. Metro Exodus: Quello che c’è da sapere Addio alle Metro Anche se il nome della serie resta invariato, in Exodus non ci troveremo più a girovagare per le Metro di Mosca, ma avremo la ...

Metro Exodus : spuntano dettagli su armi - stealth e aree open world : Come vi avevamo anticipato, Metro Exodus sarà il protagonista della copertina di marzo di Game Informer e, ora, spuntano interessanti informazioni riportate da Wccftech.I nuovi dettagli trapelati su Metro Exodus si concentrano su armi, stealth e aree open world. Andiamo con ordine, per quanto riguarda le armi, queste potranno avere 5 accessori diversi e potranno essere tenute abbassate per far capire agli altri NPC di non avere cattive ...

Sarà Metro Exodus il protagonista del numero di marzo di Game Informer : Dopo God of War, Game Informer annuncia il nuovo protagonista della cover del magazine per il mese di marzo che Sarà Metro Exodus, un'altra delle uscite di peso programmate per questo 2018.Il titolo, del quale vi abbiamo riportato interessanti dettagli sul Gameplay e sulla mappa, si guadagna la copertina del magazine per il prossimo mese e, come segnala Gamingbolt, Game Informer si soffermerà in particolare sul passaggio di Metro Exodus da una ...