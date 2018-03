Messi ci riprova con l’Italia la prima volta fu per un provino…

vanityfair

: RT @INarratore: @italia_nel_caos Possibile che in nostro Paese sia ridotto così? Non diamo sempre colpa ai politici, perchè li abbiamo mess… - INarratore : RT @INarratore: @italia_nel_caos Possibile che in nostro Paese sia ridotto così? Non diamo sempre colpa ai politici, perchè li abbiamo mess… - INarratore : @italia_nel_caos Possibile che in nostro Paese sia ridotto così? Non diamo sempre colpa ai politici, perchè li abbi… -

(Di venerdì 23 marzo 2018) C’è sempre unanella vita. E quella di stasera sarà ladelcontro Leo. All’Etihad Stadium di Manchester (è lo stadio del City di Guardiola, si gioca alle 20.45)eliminata dal Mondiale si consola con questa amichevole di lusso. Non è solo una sfida all’Argentina, ma al re del mondo, uno dei tre-quattro fuoriclasse più forti di tutti i tempi. Gli azzurri del «ct traghettatore» Gigi Di Biagio dovranno fermare unin condizione stratosferica, che per la decimasi è issato sopra i 30 gol stagionali e che sta vivendo un periodo di forma strepitoso. Segna a ripetizione, in tutti i modi, a occhi chiusi sia nella Liga – che il Barcellona ha già ipotecato – che in Champions League, con i blaugrana che ai quarti affronteranno la Roma. Va per i 31 anni ed è pronto, «La Pulga», a salire sul trono del Mondiale che da giugno ...