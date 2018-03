Mercati Asiatici Scontro Usa Cina su dazi affossa Shanghai | -4 | 1% | e Tokyo | -4 | 5%

Facebook crolla in borsa dopo lo scandalo. Mercati Asiatici in forte calo : Forti ribassi per tutte le borse mondiali dopo lo scandalo dati che ha coinvolto Facebook . Se l'azienda di Mark Zuckerberg, nella giornata di ieri, ha perso il 6.8%, anche i Mercati hanno risentito ...

5 temi chiave per investire sui Mercati Asiatici ex Japan : È interessante sottolineare che il Presidente Xi non ha stabilito un target per il Pil, in quanto è più focalizzato sull'assicurare una solidità e una stabilità di lungo termine per l'economia del ...

Dazi : Cohn lascia - giù i Mercati asiatici : ... al New York Times dice di Cohn che ha fatto un lavoro superbo nell'applicazione del programma, contribuendo ad adottare lo storico taglio delle tasse e a rilanciare ancora una volta l'economia ...

Mercati Asiatici " Listini in rialzo - in controtendenza Tokyo - -0 - 6% - . Ok la Cina : Gli investimenti nell'edilizia, negli hotel, nei cinema, nello spettacolo e nello sport ora richiederanno l'ok della autorità competente, ha sottolineato la National Development and Reform Commission ...

Prove di rimbalzo sui Mercati asiatici : Teleborsa, - Si chiude sopra la parità la sessione dei listini azionari d'estremo oriente dopo due sedute in forte calo, dovute ai timori per la ripresa dell'inflazione e di una politica più ...

Prove di rimbalzo sui Mercati asiatici : Si chiude sopra la parità la sessione dei listini azionari d'estremo oriente dopo due sedute in forte calo, dovute ai timori per la ripresa dell'inflazione e di una politica più aggressiva di rialzo ...

Borsa - listini europei in calo dopo lo scivolone di Wall Street e i ribassi dei Mercati asiatici : Borse europee tutte in calo, in apertura, sulla scia del lunedì nero dei listini Usa. Che nella notte italiana ha scatenato forti vendite sulle piazze asiatiche, con Tokyo giù del 4,73%, Shanghai del 3,4% e Hong Kong del 4,55 per cento. Gli analisti attribuiscono la correzione di rotta dei mercati statunitensi, positivi da mesi, ai dati sull’aumento dei salari, che sono cresciuti al tasso più rapido dal 2009. Questo fa ritenere che la Fed ...

Mercati Asiatici in ribasso dopo venerdì nero a Wall Street : Teleborsa, - Prima seduta della settimana in ribasso per i Mercati asiatici che hanno risentito della seduta fortemente negativa registrata a Wall Street dopo i dati sul mercato del lavoro: numeri che,...

Mercati Asiatici in ribasso dopo venerdì nero a Wall Street : Prima seduta della settimana in ribasso per i Mercati asiatici che hanno risentito della seduta fortemente negativa registrata a Wall Street dopo i dati sul mercato del lavoro : numeri che, in chiave ...

Piazza Affari corre con le altre borse dopo rally Mercati asiatici : (Teleborsa) - Ottima giornata anche per le borse europee e Piazza Affari , che partono con un convincente rialzo, in scia al rally messo a segno dai mercati asiatici ed all'ottima performance di Wall ...

Piazza Affari corre con le altre borse dopo rally Mercati asiatici : Ottima giornata anche per le borse europee e Piazza Affari , che partono con un convincente rialzo, in scia al rally messo a segno dai mercati asiatici ed all' ottima performance di Wall Street . A ...