Meningite | allarme a Cagliari | C' è un focolaio | evitate i locali affollati

Sardegna : 20enne ricoverato in gravi condizioni. Allarme Meningite : Il ragazzo aveva da giorni febbre e dolori. Subito dopo l’arrivo in ospedale è scattata la profilassi per le persone che sono venute a contatto con lui. Ora si trova nel Policlinico di Monserrato. Si tratterebbe di meningite di tipo B, la stessa che nei giorni scorsi aveva provocato la morte, nel capoluogo sardo, di un 20enne.Continua a leggere

Meningite - grave un 19enne : altro caso a Cagliari - e scatta l'allarme : Dopo il caso di Giovanni Mandas, un altro giovane colpito dalla Meningite: accade a Gesico, in provincia di Cagliari, dove un ragazzo di 19 anni è ricoverato in gravi condizioni nel...

Meningite al Vulcano Buono di Nola con bimba morta : bufala Whatsapp o allarme rosso? : Sta prendendo piede su Whatsapp, ma con ogni probabilità anche su Facebook nelle prossime ore, la notizia riguardante un caso di Meningite al Vulcano Buono. Si tratta del Centro Commerciale situato a Nola, in provincia di Napoli, dove una bimba di soli otto mesi sarebbe deceduta per le suddette ragioni. Considerando la gravità della notizia, immediatamente molta gente del posto ha cercato approfondimenti su questa vicenda. Si tratta di una ...

"Non era polmonite - ma Meningite". Pasquale - 29 anni - muore in ospedale a Ischia. Ira dei familiari - allarme contagio : Non si trattava di polmonite, ma di meningite. È il tragico responso emerso venerdì sera che fa luce sulla morte di Pasquale Maltese, 29enne di Serrara Fontana (Ischia), ricoverato...

Meningite - allarme a Genova : donna in rianimazione al Policlinico San Martino : Caso di Meningite da meningococco a Genova. Una donna di 67 anni residente nel capoluogo ligure è arrivata questa mattina poco dopo le 11 al Pronto soccorso dell'Ospedale Policlinico San...