Memorie di una geisha | cast | trama e curiosità sul film diretto da Rob Marshall

(Di venerdì 23 marzo 2018) Il, tratto da un libro omonimo scritto da Arthur Golden edallo stesso regista di Chicago Rob, va in onda alle 21.30 su TV 8 (canale otto del telecomando) martedì 27 marzo.di una: trailerdi una: laAmbientato in un mondo esotico e misterioso quale solo il Giappone sa essere (persino oggi, a molti anni di distanza dall’epoca in cui è ambientato il),di unaha inizio nel paese del Sol Levante negli anni in mezzo tra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale. La protagonista è una bambina, Chiyo, che viene strappata alla sua famiglia rimasta senza mezzi, per lavorare come serva nella casa di una. Nonostante i problemi che le creano le altre inquiline della casa nonché i soprusi e le angherie che subisce negli anni della formazione, la ragazza sboccia e diventa la leggendariaSayuri. Ma anche ...