Mattarella a Macron | Italia al fianco Francia contro terrorismo

Francia : Mattarella a Macron - decisi contro ogni forma terrorismo : Roma, 23 mar. (AdnKronos) – “Ho appreso con costernazione la notizia dell’odioso episodio di terrorismo che poche ore fa ha nuovamente colpito il suo Paese. In questa dolorosa circostanza, nel ribadire la massima determinazione dell’Italia a collaborare con la Francia nel contrastare ogni forma di violenza terrorista, desidero esprimere la sincera vicinanza del popolo italiano e mia personale a lei e alle famiglie delle ...

Macron a Roma - vede Mattarella e Gentiloni : 'Continueremo a fare grandi cose con l'Italia' : Il presidente francese Emmanuel Macron , il premier Paolo Gentiloni e il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini hanno visitato la Domus Aurea di Roma , come seconda tappa dell'agenda della ...

Macron da Mattarella e poi Gentiloni : 12.38 Il presidente Mattarella ha ricevuto al Quirinale il suo omologo francese Macron , in visita a Roma. Incontro bilaterale Macron e il presidente del Consiglio Gentiloni , preceduto da una breve visita alla Domus Aurea. "Continueremo a fare grandi cose con l'Italia, continueremo con l'intesa fra i nostri Paesi e l'intesa europea", ha detto Macron al termine della visita privata, cui era presente anche il ministro Mibact, Franceschini.

Macron vede Mattarella e Gentiloni. Visita alla Domus Aurea : "Mi piace molto Roma" : Il "Trattato del Quirinale" sarà al centro dei colloqui bilaterali tra Francia e Italia, in occasione della Visita del presidente francese Emmanuel Macron a Roma per la riunione dei sette Paesi dell’Europa del Sud.

Macron a Roma - vede Mattarella e Gentiloni : Il presidente francese Emmanuel Macron in visita ufficiale in Italia. In mattinata è previsto un faccia a faccia al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella e poi un bilaterale a Palazzo Chigi ...