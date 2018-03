Maltempo | gravi danni nelle Marche | la Regione chiede lo “stato d’emergenza”

Maltempo Calabria - Confagricoltura : gravi danni alle colture : In Calabria vento e pioggia hanno provocato inondazioni che hanno distrutto diverse coltivazioni di cipolla rossa situate lunga la costa catanzarese e vibonese, dove hanno subito danni anche abitazioni e villaggi turistici: lo rende noto il presidente di Confagricoltura Catanzaro, Walter Placida. “Regione e Provincia si devono attivare per sostenere le aziende colpite dal disastro. Nella zona di Tropea e lungo tutta la statale 18, infatti, ...

Maltempo : “Gravi danni agli alberi da frutta” : Gravi danni per gli alberi da frutta. E’ quanto emerge da un primo monitoraggio della Cia-Agricoltori Italiani ha avviato una analisi sui danni sul territorio per giungere ad una stima realistica delle perdite. Le situazioni più critiche, al momento, si registrano tra Toscana ed Emilia Romagna. Nel livornese falcidiate le colture di carciofi, tra Imola e Cesena è allarme per gli alberi da frutto, in particolare le albicocche precoci che ...

Maltempo Toscana : Rfi attiva il piano neve per le emergenze gravi : A seguito dell’allerta arancione per neve in tutta la regione Toscana, emessa nella tarda mattinata di oggi dalla Protezione Civile, valida per la giornata di domani, giovedì 1 marzo, Rete Ferroviaria Italiana renderà operativo dalla serata di oggi il piano neve e gelo, con una previsione di riduzione dell’offerta dei servizi ferroviari regionali per tutta la giornata di domani, 1 marzo. Fra le azioni previste dal piano, anche la ...