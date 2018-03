Maltempo | Cia | milioni di danni nei campi | ora non disperdere acqua

Maltempo - mareggiate in Calabria : aziende della fascia tirrenica in ginocchio : “Quello che sta accadendo sulla nostra costa tirrenica ha dell’eccezionale, sicuramente non prevedile nell’entità, e desta grande preoccupazione perché sono decine le aziende in queste ore fortemente danneggiate dalle mareggiate. Le immagini che ci restituiscono sono davvero devastanti e raccontano di una situazione davvero difficile di cui la Regione dovrà farsi carico. Ad affermarlo il Presidente di Confapi Calabria, ...

Maltempo in Calabria : pioggia e violente mareggiate sulla fascia tirrenica : Danni in Calabria per piogge e mareggiate, in particolare sulla fascia tirrenica. Nel Cosentino una mareggiata ha danneggiato il lungomare di Belvedere Marittimo. Segnalati anche allagamenti a Scalea. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco. Disagi anche a Nocera Terinese, in provincia di Vibo Valentia, dove la mareggiata ha raggiunto alcune abitazioni e danneggiato attività commerciali. L'articolo Maltempo in Calabria: pioggia e violente ...

Maltempo Umbria : torna la neve sull’Appennino - Castelluccio di Norcia imbiancata : La neve ha imbiancato l’Appennino umbro-marchigiano sui mille metri di quota, compresa Castelluccio di Norcia e il monte Vettore. Secondo il centro funzionale della Protezione civile regionale è previsto un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo su tutta la regione, con temperature in calo soprattutto nella giornata di mercoledì, quando sono previste nevicate anche a bassa quota, in particolare nella parte centro-settentrionale ...

Maltempo in Francia : bufera di neve su Parigi e in Normandia [GALLERY] : 1/6 ...

Maltempo e neve in Emilia-Romagna : fiumi osservati speciali [VIDEO] : Ondata di Maltempo in Emilia–Romagna: nevica soprattutto in collina e sui rilievi dell’Appenino, come anche anche in alcune zone della pianura centrale nel settore emiliano come a Bologna e Modena. E’ in vigore fino alla mezzanotte l’allerta per criticità idrogeologica ed idraulica emessa dalla protezione civile regionale. osservati speciali i fiumi, a causa dello scioglimento del manto nevoso e delle forti precipitazioni ...

Maltempo Pistoia : frana nel Pesciatino - evacuate 6 famiglie : Intervento dei vigili del fuoco di Pescia (Pistoia) in una strada della zona collinare tra le frazioni di Pietrabuona e Medicina per una frana causata dalle forti piogge degli ultimi giorni. Lo smottamento risulta essere ancora in movimento e per tale motivo sono state evacuate 6 famiglie in via precauzionale. Sul posto anche i carabinieri, la polizia municipale, l’ufficio tecnico del Comune e l’impresa a cui è demandata la messa in ...

Maltempo - Anas : chiusa la ss36 in provincia di Sondrio : Sulla strada statale 36 “del lago di Como e dello Spluga”, a causa delle avverse condizioni meteo, in provincia di Sondrio è chiuso in entrambe le direzioni il tratto compreso tra il km 140,700 (località Teggiate) e il km 147,000, nel territorio comunale di Madesimo. Lo rende noto Anas, precisando che restano sempre regolarmente raggiungibili gli impianti invernali e il centro abitato di Madesimo. Sul posto è presente il personale di ...

Maltempo Calabria : barca si rovescia e cade in mare - 55enne muore per malore : Nonostante le avverse condizioni meteo, un 55enne è uscito in barca con due amici ma il natante si è ribaltato e l’uomo è morto: l’avvocato di Corigliano Calabro ha tentato invano insieme agli altri due amici di raggiungere la spiaggia, ma è stato colto da malore. I due amici lo hanno portato a riva ed hanno chiamato il 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri e la guardia ...

Maltempo Francia - il Burian porta fino a 12cm di neve al nord e uno shock termico di 16°C : previsti -6°C nei prossimi giorni [GALLERY] : 1/8 ...

Maltempo Svizzera : sciatore morto per valanga - altri tre dispersi : I soccorritori hanno estratto dalla neve il corpo senza vita di uno dei quattro sci-escursionisti travolti ieri pomeriggio da una valanga nel comprensorio sciistico svizzero delle 4 Vallées, nel Vallese centrale. Continuano le ricerche degli altri tre dispersi. Il lavoro dei soccorritori era stato brevemente sospeso questa mattina a causa del Maltempo. Alle ricerche partecipano Air-Glaciers, Air-Zermatt, la colonna di soccorso del Club alpino ...

Maltempo : nevicate e rischio valanghe in provincia di Sondrio : Pioggia battente sul fondovalle, fitte nevicate alle quote superiori ai 1500 metri, passi alpini chiusi per neve. La provincia di Sondrio, in queste ore, e’ investita da una forte ondata di Maltempo. E sulle montagne di Valtellina e Valchiavenna e’ elevato il rischio di caduta valanghe, valutato all’indice “3 marcato” su una scala europea di cinque gradini. Su molti pendii delle alpi Retiche e Orobie, sempre secondo ...

Previsioni Meteo – Maltempo - caldo anomalo - Tempesta di San Giuseppe - Equinozio di Primavera colpo di coda dell’inverno : facciamo chiarezza : 1/56 ...

Maltempo Roma : strade provinciali chiuse [ELENCO] : “Per le gravi criticità riscontrate a seguito del persistente Maltempo sulla viabilità provinciale, questo l’elenco delle strade di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale chiuse al transito, aggiornato ad oggi”. Lo comunica in una nota la Città Metropolitana di Roma. “S.P. Ariana diramazione, chiusa dal km 0+770 al km 6+334 per dissesti alla pavimentazione: in programma gli interventi di manutenzione ...

Maltempo Bologna : 19 frane sulle strade provinciali : A causa delle intense nevicate e piogge delle scorse settimane, a Bologna le frane in atto su varie strade provinciali sono salite a 19. Di questi movimenti franosi, tre hanno comportato modifiche alla viabilità da oggi con sensi unici alternati su varie strade provinciali interessate alle frane. L'articolo Maltempo Bologna: 19 frane sulle strade provinciali sembra essere il primo su Meteo Web.