Maltempo al Sud | in Calabria si contano i danni delle mareggiate

Maltempo - Coldiretti : è strage nelle campagne al Sud - dagli ulivi alle cipolle di Tropea : Rami di ulivo spezzati sotto il peso della neve con aziende isolate e black out elettrici, ma anche gelate che hanno distrutto le coltivazioni in campo come il favino in Basilicata mentre colture di pregio come la Cipolla rossa di Tropea lungo la costa sono andate perse in Calabria con mareggiate e intense precipitazioni mentre in Puglia sono stati colpiti i mandorli e il gelo mette a rischio anche i frutteti e le colture orticole in campo della ...

Meteo Weekend : non va via il Maltempo. Domenica delle palme con piogge a sud : Non c'è pace per il meridione; dopo la breve tregua delle ultime ore, un nuovo vortice ciclonico raggiungerà la Sardegna e poi il resto delle regioni meridionali. Domenica temporali e forti piogge su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia.Continua a leggere

Pausa del Maltempo - week end per la maggior parte soleggiato - domenica tornano perturbazioni a sud : Roma - L'ostico vortice depressionario, responsabile del maltempo invernale di questi giorni sull'Italia centro meridionale, tra venerdì e soprattutto sabato tenderà lentamente a esaurirsi tra il basso Adriatico e i Balcani. Tuttavia, secondo le ultime emissioni modellistiche pare ormai confermata una nuova perturbazione - in arrivo dal vicino Atlantico - la quale punterà il Mediterraneo occidentale per poi dirigersi ...

Allerta Meteo - Venerdì 23 Marzo il picco del freddo al Sud : ancora Maltempo - neve a quote molto basse : Continua ad imperversare il maltempo al Sud con temperature in ulteriore calo nella notte: a Potenza l’accumulo ha superato i 60cm di neve e la temperatura è scesa a +1°C. Diluvia a Bari con appena +3°C, a Barletta e Molfetta con addirittura +2°C. In Puglia sta nevicando a partire dai 300 metri di altitudine anche sulle Murge, dopo i nubifragi del pomeriggio con 57mm di pioggia a Palo del Colle, 56mm a Terlizzi, 50mm a Castellana Grotte, ...

Week end della Palme - il centro sud ostacolo del Maltempo : Roma - Il Mar Mediterraneo, il "mare nostrum" descritto dagli antichi, è ormai sede di vortici depressionari che vanno ad impattare contro l'Italia; è accaduto nel corso della settimana, con una bassa pressione in transito dalle Baleari responsabile di un'acuta fase instabile al centro-sud, e accadrà ancora tra Sabato 24 e la Domenica delle Palme. Andando con ordine, ecco che un intenso centro depressionario si ...

Maltempo - la Sardegna e il Sud sotto la neve. Vesuvio imbiancato. Forti mareggiate in Sicilia : Inizio di primavera con la neve in Sardegna, Basilicata, Irpinia, nel Salernitano e in provincia di Foggia. Problemi per il vento a Firenze e Forti mareggiate in Sicilia. Temperature tutt'altro che ...

Maltempo - il sud e la Sardegna sotto la neve. Forti mareggiate in Sicilia : La situazione sembra destinata a durare fino ai primi giorni di aprile. Previsto un progressivo calo delle temperature con valori sotto la media del periodo di...

Il Maltempo è benvenuto al Sud : negli invasi ci sono appena 1500 milioni di metri cubi di acqua : La precipitazioni di primavera sono attese al sud dove nei principali invasi ci sono appena 1500 milioni di metri cubi di acqua, piu’ di 1/3 in meno rispetto allo scorso anno e non è quindi ancora scongiurato il rischio siccità. E’ quanto emerge da un monitoraggio Coldiretti su dati Anbi diffusi in occasione dell’ondata di maltempo che si è estesa alle regioni meridionali. La pioggia – sottolinea la Coldiretti – è importante per ...

Meteo - allerta Maltempo : nubifragi e neve al Sud : Italia meridionale nella morsa del maltempo: piove ancora tra Calabria, Puglia, Basilicata, Campania e Sicilia ionica. Le previsioni non miglioreranno nel weekend delle Palme.Continua a leggere

Maltempo - TEMPORALI E NEVE IN ARRIVO/ Previsioni meteo - Protezione Civile : confermata l'allerta al Centro-Sud : MALTEMPO, TEMPORALI e NEVE in ARRIVO. Previsioni meteo, Protezione Civile: piogge al Sud. Nevicate in Sicilia e Calabria. Le ultime notizie in vista del weekend(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 21:34:00 GMT)