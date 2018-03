Mafia | legale Dell' Utri | in Italia maglie troppo larghe per i collaboratori di giustizia

Mafia : legale Dell'Utri - subisce segregazione carceraria con quadro clinico devastante : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - "La Corte europea dei diritti dell'Uomo di Strasburgo annullerà la sentenza di condanna per Marcello Dell'Utri, proprio come ha già fatto con Bruno Contrada, ma questa sentenza probabilmente arriverà quando Dell'Utri avrà scontato già la sua pena, in condizioni di salu

Mafia : legale Dell'Utri - i pm processo trattativa non sanno perdere (2) : (AdnKronos) - "Questo processo costituisce il tentativo di rivincita della Procura di Palermo rispetto a quella assoluzione che fu data in Corte d'appello per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa a carico di Dell'Utri. Ma i pm hanno operato una scelta precisa: non hanno speso una par

Mafia : legale Dell'Utri - i pm processo trattativa non sanno perdere : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - "Non abbiamo mai accettato questo processo, scusate per questa polemica, ma non lo abbiamo mai accettato non solo perché l'accusa è apodittica e la contestazione inconferente, ma perché per gli stessi fatti Marcello Dell'Utri è stato processato e assolto con la formula

Mafia : legale Mori - io come cinese di piazza Tienammen che fermò carri armati : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) - "Cari giudici, vedete questa foto? Io sono proprio come quell'uomo di piazza Tienammen che, nel 1989, senza paura, si piazzò fermando i carri armati". Così, l'avvocato Basilio Milio, il legale del generale Mario Mori al processo sulla trattativa tra Stato e Mafia, prim

Mafia : legale Mori - processo trattativa è bufala senza prove (2) : (AdnKronos) - E ricorda ancora che l'arresto del boss Totò Riina, avvenuto il 15 gennaio del 1993, "non era frutto di un accordo", "ma era dovuto ai generali Mori e Subranni del Ros. Tanto è vero che Bernardo provenzano e Leoluca Bagarella avrebbero voluto vendicare l'arresto sequestrando e uccidend

Mafia : legale Mori - processo trattativa è bufala senza prove : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) - Il processo sulla trattativa tra Stato e Mafia, arrivato alle battute finali "è una bufala senza prove". Così, l'avvocato Basilio Milio, il legale del generale Mario Mori e del generale Antonio Subranni, chiudendo dopo sei udienze la sua arringa difensiva con la richie

Mafia : legale Mori - io come cinese di piazza Tienammen che fermò carri armati : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) – “Cari giudici, vedete questa foto? Io sono proprio come quell’uomo di piazza Tienammen che, nel 1989, senza paura, si piazzò fermando i carri armati”. Così, l’avvocato Basilio Milio, il legale del generale Mario Mori al processo sulla trattativa tra Stato e Mafia, prima di concludere il suo intervento chiedendo l’assoluzione del generale e del generale Antonio Subranni, entrambi ...

Mafia : legale Mori ai giudici - assolvete generale e non consentite che gli venga gettato fango : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) - "Non fatevi ingannare, non consentite che venga gettato fango su onesti servitori dello Stato, adoperativi tutti che venga scritta una sentenza onesta e non consentite che venga gettato fango. Solo così, la vostra coscienza di uomini e donne liberi, onesti e coraggiosi

Mafia : processo trattativa - legale Mori si commuove ricordando il padre : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) - Momento di commozione per l'avvocato Basilio Milio, il legale del generale Mario Mori e del generale Antonio Subranni, mentre legge, in conclusione della sua arringa difensiva al processo sulla trattativa tra Stato e Mafia, uno stralcio del libro scritto dal padre, l'a

Mafia : legale Mori - Procura vuole la testa del generale : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) - "Oggi si fa lo stesso processo perché la Procura vuole la testa del generale Mori". Così, l'avvocato Basilio Milio durante le arringhe difensive al processo sulla trattativa tra Stato e Mafia in corso al Palazzo di giustizia di Palermo. Milio, che difende il generale M

Mafia : legale Mori - Procura vuole la testa del generale : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) – “Oggi si fa lo stesso processo perché la Procura vuole la testa del generale Mori”. Così, l’avvocato Basilio Milio durante le arringhe difensive al processo sulla trattativa tra Stato e Mafia in corso al Palazzo di giustizia di Palermo. Milio, che difende il generale Mario Mori e il generale Antonio Subranni, accusati di minaccia a corpo politico dello Stato, fa riferimento ai due processi ...

Mafia : legale Mori - Pm vogliono gettare fango sui Carabinieri e sul generale : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) - "L'intento della Procura di Palermo è quello di gettare fango sui Carabinieri, di 'mascariare', anche con vicende degli anni '80, in particolare il generale Mario Mori". Lo ha detto l'avvocato Basilio Milio, legale del generale Mario Mori e del generale Antonio Subrann

Mafia : legale Mori - 'papello' documento falso partorito da fantasia Ciancimino : Palermo, 1 mar. (AdnKronos) - "Il papello è un documento falso, un documento anonimo partorito dalla fantasia di Massimo Ciancimino". Lo ha detto l'avvocato Basilio Milio proseguendo la sua arringa difensiva al processo sulla trattativa tra Stato e Mafia, prima della pausa dell'udienza. Il papello è

Mafia : legale Mori - ‘papello’ documento falso partorito da fantasia Ciancimino : Palermo, 1 mar. (AdnKronos) – “Il papello è un documento falso, un documento anonimo partorito dalla fantasia di Massimo Ciancimino”. Lo ha detto l’avvocato Basilio Milio proseguendo la sua arringa difensiva al processo sulla trattativa tra Stato e Mafia, prima della pausa dell’udienza. Il papello è un documento scritto a mano contenente, secondo l’accusa, le richieste avanzate da Cosa nostra allo Stato per ...