“MAEBA” | MINA E PAOLO CONTE Duetto in napoletano per il grande ritorno della “regina”

Massimiliano Pani racconta l’album “MAEBA” di sua madre Mina in uscita venerdì 23 marzo : Lugano. “ Mina è contemporanea in quanto coraggiosa, intelligente e cura nei minimi dettagli tutto il suo prodotto. Sceglie le canzoni

Mina annuncia il singolo “Volevo scriverti da tanto” e il nuovo album di inediti “MAEBA” : Milano. nuovo singolo e nuovo album di Mina entro questo mese; dal 9 marzo arriva in radio e in digitale

Mina ritorna con “MAEBA” il nuovo album con 12 tracce inedite e una sorpresa per gli appassionati. : Dopo “Selfie” nel 2014 e il grande successo di MinaCelentano “Le migliori” e “Tutte le migliori” che ha collezionato 6 dischi di platino, il 23 Marzo esce “Maeba”, il nuovo album di Mina con 12 tracce inedite e una sorpresa per gli appassionati. Volevo scriverti da tanto è il primo singolo in radio e in digitale dal 9 marzo che sigla il nuovo progetto discografico della più grande voce italiana di sempre. “Volevo ...