M5s | Salvini al bivio | senza summit leaders avanti con Pd su Senato

M5s : summit leader per Presidenti - solo Salvini per centrodestra : Roma, 23 mar. , askanews, Dopo l'incontro a vuoto di ieri sera di tutti i capigruppo parlamentari sulle nuove presidenze delle Camere il MoVimento Cinque Stelle è pronto a promuovere un secondo ...

Esordio al buio per il nuovo Parlamento. Scintille Fi-M5s - Salvini media : Berlusconi non cede su Romani, Di Maio rifiuta l’incontro: «No al Nazareno bis». Oggi pioggia di schede bianche...

Elezioni presidenti Camera e Senato - diretta – Nei primi due voti da Pd e M5s scheda bianca. Salvini : “Candidati condivisi” : E’ il giorno delle prime votazioni alla Camera e al Senato per eleggere i presidenti. E’ quasi certo che l’elezione non avverrà oggi e che tutti i partiti voteranno scheda bianca nei primi scrutini: lo hanno già ufficializzato sia il M5s che il Pd. A maggior ragione sarà così dopo la fumata nera alla fine del vertice tra i capigruppo di tutti i partiti, proposto dai Cinquestelle. A minare l’intesa che sembrava raggiunta ...

Presidenze - nulla di fatto. M5s non parla con Berlusconi : 'Leader centrodestra è Salvini' : È durato dalle 20 e 10 alle 21 e 30 il vertice dei capigruppo dper trovare un accordo sulle Presidenze di Camera e Senato. Nel corso della riunione la Lega ha riproposto Paolo Romani come candidato al ...

Presidenze - niente di fatto da riunione capigruppo. M5s non parla con Berlusconi 'Leader centrodestra è Salvini' : ROMA - È durato poco più di un'ora, fino alle 9,30 dopo essere iniziato verso le 20,10, il vertice dei capigruppo di tutti i partiti per trovare un accordo sulle Presidenze di Camera e Senato. Nel ...

Presidenze - nulla di fatto. M5s non parla con Berlusconi : "Leader centrodestra è Salvini" : È durato dalle 20 e 10 alle 21 e 30 il vertice dei capigruppo dper trovare un accordo sulle Presidenze di Camera e Senato. Nel corso della riunione la Lega ha riproposto Paolo Romani...

M5s : parliamo con Salvini - non Berlusconi : 21.52 Dopo la fumata nera della Capigruppo sulle Camere arriva l'altolà del M5S. "Pronti a incontrare il leader del cendestra che è Salvini,ma non Berlusconi, che sta cercando una legittimazione che i cittadini non gli hanno dato e non possiamo dargli", spiega Toninelli. I vertici del Movimento avvertono: "No a qualsiasi 'Nazareno-bis". Gli elettori hanno legittimato Di Maio e non Berlusconi. "Siamo disposti solo a parlare con Salvini". Il ...

Camere - Salvini : “Veto M5s su Romani? Nomi e cognomi siano condivisi da tutti i partiti” : “No, non si fanno Nomi”. Così Matteo Salvini al termine della riunione dei senatori della Lega, partito che, dichiara il leader, “è pronto a rinunciare a qualcosa”. E poco dopo Salvini lo dice ancora più chiaramente: “Se serve a chiudere l’accordo e a far partire il più velocemente possibile il Parlamento la Lega è disposta a rinunciare alla Presidenza del Senato”. E il veto del M5s sul nome di Paolo ...

Salvini : M5s non devono rinunciare a veto - servono nomi condivisi : Roma, 21 mar. , askanews, 'No, no, devono esserci nomi e cognomi condivisi da tutti e penso che ogni partito li possa avere'. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo ai ...

Salvini : accordo con M5s è su presidenze non su governo : Roma, 21 mar. , askanews, L'accordo con M5s sulle presidenze delle Camere non è anche un accordo per il governo. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti al Senato. ...

Salvini : accordo con M5s è su presidenze non su governo : Roma, 21 mar. , askanews, - L'accordo con M5s sulle presidenze delle Camere non è anche un accordo per il governo. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti al ...

