M5s | primo giorno alla Camera anche per Cecconi | ' La rinuncia al seggio? Scritta sulla

Camere - fallito il primo vertice| Video Il M5s si rifiuta di incontrare Berlusconi : Il capo politico del M5S non cede davanti alla proposta unitaria del centrodestra del capogruppo azzurro a palazzo Madama. Poi propone un incontro tra tutti i capigruppo. Salvini: «Trattative azzerate, una Camera spetta al centrodestra». Renzi: «Tocca a loro»

Casaleggio : noi voce dei cittadini - partiti moribondi. M5s - primo partito digitale del mondo : "La democrazia diretta, resa possibile dalla Rete, ha dato una nuova centralità del cittadino nella società - spiega - Le organizzazioni politiche e sociali attuali saranno destrutturate, alcune sono destinate a scomparire. La democrazia rappresentativa, quella per delega, sta perdendo via via significato. E ciò è possibile grazie alla Rete"

Welfare familiare M5s - 17 miliardi (anche in deficit) per portare l'Italia "al primo posto in Europa per nascite" : Misure di Welfare per l'infanzia, per le coppie con figli e per la terza età per un "costo nella legislatura di 17 miliardi", che trovano copertura finanziaria "da una parte inglobando il reddito di inclusione (2,5 miliardi annui), sostituito dal nostro reddito di cittadinanza, e dall'altra con un mix di spending review ed eventuale deficit". È quanto prevede il Welfare familiare del Movimento 5 Stelle, spiegato per sommi capi sul ...

Il primo obiettivo M5s : via i vitalizi dei deputati : Roma, 15 mar. , askanews, Comunque vada la partita del governo, il Movimento 5 stelle vuole portare a casa l'abolizione dei vitalizi dei parlamentari. E la vuole subito, immediatamente. Come primo ...

Guerini : primo incontro con M5s su Camere - confronto prosegue : Roma, 15 mar. , askanews, 'Un primo incontro interlocutorio quello che abbiamo avuto oggi con i rappresentanti del Movimento 5 stelle, che ha riguardato il percorso per le presidenze delle Camere'. Lo ...

Primo colloquio Salvini-Di Maio : Presidenza Camere a Lega e M5s : Roma, 14 mar. , askanews, 'Matteo Salvini ha telefonato questa a Luigi Di Maio'. Ne ha dato notizia la Lega, sottolineando che 'è stato un Primo contatto, franco e cordiale, durante il quale i due ...

M5s a Palazzo Chigi? Sarebbe il primo caso al mondo di partito digitale al governo : Le elezioni del 4 marzo ci hanno restituito un paradosso: nel Paese tra i meno digitalizzati d'Europa , l'indice Desi della Commissione Ue, basato sugli indicatori di connettività, capitale umano, ...

M5s - il Financial Times benedice Di Maio : “E’ lui il vincitore delle elezioni - potrebbe essere il primo premier del Sud dal 1989” : E’ “il vincitore delle elezioni politiche italiane” e “giovani, poveri e gli italiani del Meridione in maniera sproporzionata si sono accodati dalla sua parte, sulla base della promessa di fermare la corruzione, le politiche di austerity dell’Ue e altre misure in favore degli oppressi“. Così il Financial Times, a firma del corrispondente da Roma James Politi, dedica un profilo a Luigi Di Maio. “A differenza ...

Di Maio : su presidenze Camere pretendiamo riconoscimento M5s primo : ...delle Camere 'noi siamo aperti al confronto con tutte le forze politiche ma chiaramente pretenderemo il riconoscimento del voto degli italiani che ci hanno indicato come prima forza politica del ...

M5s - Toninelli : “Primo atto politico sarà il Def - imporremo taglio tasse e misure contro la povertà” : “Il primo atto politico sarà il Def, nel quale imporremo i temi economici per cui i cittadini ci hanno dato la loro fiducia”. Così Danilo Toninelli, neo capogruppo M5s al Senato al termine della prima riunione dei nuovi parlamentari M5s a Roma. “Un abbassamento delle tasse e certamente delle misure per ridurre la povertà – aggiunge Toninelli, secondo il quale poi – quella di Di Maio premier è una condizione ...

Olimpiadi invernali 2026 : Torino ci prova. Primo avversario? Il Coni - che candiderà Milano per evitare intoppi con il M5s : Due miliardi di euro per riportare le Olimpiadi a Torino. O almeno così sperano sotto la Mole, visto che il Coni sembra pensarla diversamente. Il sogno olimpico di Giovanni Malagò non è finito con la stroncatura di Roma 2024: se l’occasione per i Giochi estivi è sfumata con il no della sindaca Virginia Raggi, perché non riprovarci con quelli invernali del 2026 (che nessuno vuole più: la vittoria sarebbe quasi assicurata). Con un paio di ...

Elezioni 2018 - M5s primo partito. Ma come è andata nei comuni dove il MoVimento governa? : I trionfatori del 4 marzo non hanno sfondato nella maggior parte delle città che amministrano, sostanziale equilibrio a Roma, male Torino e Livorno, molto meglio nelle isole

Elezioni - M5s “di massa” : i nuovi elettori sono ex montiani e hanno il posto fisso. Il Pd? Primo tra over 65 e pensionati : L’origine del mondo nuovo è scritta nel suo dna: l’età degli elettori, nel loro lavoro, nel loro curriculum dentro la cabina. La specie che sopravvive, dice Beppe Grillo, non è quella più forte ma quella che si adatta meglio: “Un po’ democristiani, un po’ di destra, un po’ di sinistra”. Di quale materia è fatto, allora, quel 32 per cento? C’è un pezzo di Pd, come dicono tutti gli istituti di ...