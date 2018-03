M5s | Luigi Di Maio umiliato da Andrea Cecconi | ' Dimissioni? Contratto carta igienica

M5s - Luigi Di Maio : 'Camera e Senato - votiamo scheda bianca' : scheda bianca per M5S e Pd nell e prime due votazioni per i presidenti di Camera e Senato : sarebbero queste le indicazioni. Ieri 22 marzo infatti, è saltata l'intesa fra centrodestra e grillini che ...

M5s - il piano B : 'Accordo col Pd per Luigi Zanda al Senato in cambio di Fico alla Camera' : 'Ci sentiamo presi in giro. Così Salvini appare ostaggio di Berlusconi c he lo tiene per le palle'. Dopo il vertice del centrodestra Luigi Di Maio è convinto che la richiesta del Cav di incontrarlo ...

Luigi Di Maio - M5s non vuole Forza Italia al tavolo delle trattative : 'Mentre noi lo avevamo da Luigi Di Maio per fare tutti i nomi e inserire tutte le caselle degli uffici di Presidenza, prendiamo atto che Forza Italia si è seduta al tavolo senza avere nessun tipo di ...

Gene Gnocchi al telefono con Luigi Di Maio : 'Ecco i punti in comune tra M5s e Lega' : Il comico Gene Gnocchi finge una telefonata con Luigi Di Maio tentando di convincerlo a trovare alla svelta un'intesa con la Lega. 'I punti in...

M5s - Beppe Grillo e l'ultimo siluro contro Luigi Di Maio : 'Finita l'epoca dei vaffa non comincia quella degli inciuci' : 'Non assisterete a una mutazione genetica del movimento. l'epoca del vaffa è finita, ma quella degli inciuci non comincerà'. Beppe Grillo , dopo aver mandato un chiaro segnale politico togliendo il ...

Luigi Di Maio - nel M5s scoppia la guerra contro il candidato premier : la fronda per farlo fuori : Non c'è solo il Partito democratico a fare i conti con il clima da 'resa dei conti' dopo il voto del 4 marzo. Anche chi vanta di aver vinto le elezioni, vedi il Movimento Cinque Stelle, ha i suoi ...

Gianni Letta in missione al Quirinale : così può convincere Sergio Mattarella a fare un governo senza M5s e Luigi Di Maio : La tensione tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi resta altissima, col secondo che teme che il primo possa sfasciare l'alleanza di centrodestra pur di formare un governo, magari col M5s. 'Caro Matteo,...

"Luigi Di Maio ha un fidanzato - lobby gay nel M5s"/ Sgarbi e Bisignani : i presunti nomi. E Le Monde.. : 'Luigi Di Maio è gay e ha come fidanzato Vincenzo Spadafora. lobby nel M5s': le accuse di Sgarbi e Luigi Bisignani agitano i Cinque Stelle. I nomi.

M5s - la rottura tra Beppe Grillo e Luigi Di Maio : dal blog del comico sparisce il link a quello del Movimento : Beppe Grillo non vuole alleanze, Luigi Di Maio invece le cerca in ogni modo. Un dualismo ai vertici del M5s , ammesso che Grillo possa ancora davvero essere considerato ai vertici del partito gestito ...

M5s - Sgarbi choc su Luigi Di Maio : "E' gay e fidanzato con Spadafora" : La formazione del nuovo governo crea non pochi grattacapi a Luigi Di Maio, vittorioso ma senza i numeri per formare una maggioranza senza rivolgersi alle altre forze politiche, e ci si mette pure Vittorio Sgarbi che, sconfitto dal giovane capo del m5s, gli lancia continue frecciate Segui su affaritaliani.it

Emma Bonino - l'ipotesi : a lei la presidenza del Senato. Perché per il M5s e Luigi Di Maio è un incubo : La partita per la presidenza al Senato, così come quella alla Camera, è ovviamente apertissima. Diversi i nomi sul tavolo e che si rincorrono da giorni. Per quel che riguarda Palazzo Madama , stando ...

L'ex M5s Mara Mucci a Vittorio Sgarbi : 'Prendi il mio numero - se hai bisogno qualcosa contro Luigi Di Maio chiamami' : Luigi Di Maio deve fare attenzione a...un'ex grillina. Lei è Mara Mucci , ex deputata M5s passata al Pd ma non rieletta. E sul suo conto, Il Fatto Quotidiano svela un aneddoto curioso. Era mercoledì ...