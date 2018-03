M5S | Andrea Cecconi si rimangia la parola | “Contratto con dimissioni? Carta igienica” E

Rimborsopoli M5S - Andrea Cecconi alla Camera/ Le Iene all'attacco : “Ma non doveva dimettersi?” : Rimborsopoli M5S, Andrea Cecconi alla Camera. Le Iene all'attacco: “Ma non doveva dimettersi?”. Le ultime notizie sul deputato del Movimento 5 Stelle: arriverà un chiarimento di Di Maio?(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 13:00:00 GMT)

Andrea Cecconi - l'ex M5S va al gruppo Misto : "Il contratto per la rinuncia al seggio? Scritto su carta igienica" : Finito nel caso Rimborsopoli, Andrea Cecconi aveva firmato il contratto con il Movimento 5 Stelle per dimettersi all'indomani del voto. Aveva anche trionfato nel seggio di Pesaro, tenendosi alle spalle - ben lontano - anche il ministro dell'Interno Marco Minniti. Oggi il suo volto campeggia sui principali quotidiani nazionali e annuncia che si iscriverà al gruppo Misto, fedele comunque alla linea del Movimento."Il contratto con M5S? Per ...

Andrea Roventini - da Marx a Keynes. Il candidato al Tesoro M5S spiega la sua idea di economia agli studenti : Cita Marx e Keynes e sottolinea che gli economisti del tempo di oggi devono convincere la politica a contrastare le diseguaglianze. E', in estrema sintesi, quanto illustrato oggi da Andrea Roventini - presentato pochi giorni prima del voto come ministro dell'economia da Luigi Di Maio in un suo eventuale governo - agli studenti medi superiori durante una sessione di orientamento dell'istituto di economia della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ...

Solo terzo a Pesaro Marco Minniti : il Ministro dell'Interno battuto da Andrea Cecconi - "espulso" M5S : Quando lo scrutinio è ormai quasi finito (260 sezioni su 268) conquista Solo il terzo posto con il 27,8% dei consensi. A vincere è il candidato del Movimento cinque stelle Andrea Cecconi con il 34,8% che è peraltro uno di quelli coinvolti nello scandalo 'rimborsopoli' che, dopo il deferimento ai probiviri, si è impegnato a lasciare libero il seggio

M5S. Di Maio annuncia : all'economia Andrea Roventini - con lui torneremo a fare politica espansiva : Il candidato premier dei grillini: oggi presentero tutta la squadra di governo con i ministri. L'economista dalla pagine del Sole 24 ore: no, alle privatizzazioni, ma largo a crescita e investimenti per abbattere debito

Elezioni 2018 - Di Maio : “Andrea Roventini sarà ministro dell’Economia del M5S” : Andrea Roventini, professore alla Scuola superiore di Sant’Anna, è il ministro del Tesoro in un eventuale governo del M5s. Lo ha annunciato Luigi Di Maio a Unomattina. “Roventini ha l’età di Macron ma già scrive con un premio Nobel che è Stiglitz, con lui torneremo a fare politica espansiva”, ha spiegato il capo politico del Movimento 5 Stelle. “Roventini ha già portato avanti tre progetti con la commissione Ue per ...

M5S - Di Maio presenta il ministro del Tesoro : 'È Andrea Roventini' : È il professore della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa Andrea Roventini il ministro dell'Economia designato da Luigi Di Maio. Quarant'anni, il giovane professore del Sant'Anna sul suo profilo twitter si descrive come 'un keynesiano eretico'. 'Roventini ha già portato avanti tre progetti ...