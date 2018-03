Lotta | Olimpiadi Tokyo 2020 | le speranze di medaglia dell’Italia e i giovani in rampa di

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Francesca Lollobrigida e Francesca Bettrone in Finale! Si Lotta per le medaglie : La mass start femminile di Speed skating è una delle gare più attese per l’Italia in questa giornata alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Francesca Lollobrigida è tra le grandi favorite per il podio e non ha deluso le aspettative in semifinale. La laziale si è infatti imposta con estrema autorevolezza vincendo lo sprint finale da 60 punti e la terza volata (da 5 punti) oltre a essere giunta seconda nello sprint d’apertura. ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : duello russo per la medaglia d’oro - Carolina Kostner nella Lotta per il bronzo : Le donne andranno a chiudere il programma del Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018. Questo mercoledì vedremo di scena lo short program femminile sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena, in attesa del free skating di venerdì che assegnerà le medaglie. La sfida per la medaglia d’oro dovrebbe essere riservata alle due stelle del Pattinaggio russo, Evgenia Medvedeva ed Alina Zagitova. La prima è l’attuale ...

Curling femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Corea del Sud prima semifinalista - Lotta per gli altri posti : La Corea del Sud è la prima semifinalista del torneo femminile di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le padrone di casa hanno sconfitto gli USA per 9-6 e hanno così staccato il biglietto con due giornate di anticipo. La partita si è decisa nel quinto end quando Kim e compagne hanno realizzato quattro punti portandosi avanti 6-3, poi i conti si sono chiusi nel nono quando la Corea del Sud ha realizzato altri due punti. Gran ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : le quattro italiane per la discesa. Nicole Delago vince il balLottaggio con Johanna Schnarf : Domani (ore 11.00 in Corea del Sud, le 3.00 di notte in italia) si svolgerà la discesa libera femminile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le azzurre in gara saranno Sofia Goggia, Nadia Fanchini, Federica Brignone e Nicol Delago. La 21enne altoatesina ha vinto il ballottaggio con Johanna Schnarf nel corso della terza ed ultima prova cronometrata, precedendola di appena 3 centesimi. La promettente velocista di Selva Val ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le chiavi della staffetta mista. L’Italia punta sulla precisione : si Lotta per le medaglie! : Una gara molto particolare, divisa in due ma in cui è fondamentale trovare la giusta amalgama all’interno della squadra. Domani alle ore 12.15 andrà in scena la staffetta mista di Biathlon valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il format è quello che negli anni abbiamo imparato a conoscere: le prime due frazioni, da 6 chilometri ciascuna, saranno percorse da due donne, mentre le ultime due vedranno protagonisti gli uomini, ...

Pattinaggio di figura - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Anna Cappellini e Luca Lanotte - sognare si può! questa notte l’assalto al bronzo. Ma la Lotta è apertissima : Primo step superato. questa mattina l’Italia si è svegliata a colpi di ritmi latini, quelli magicamente interpretati da Anna Cappellini e Luca Lanotte, quinti classificati dopo una short dance magica chiusa con il nuovo primato personale e record italiano sul segmento di 76.57, suddiviso in 40.00 nel tecnico e 36.57 nelle componenti del programma. Il merito di questo incoraggiante punteggio, oltre l’ottimo grado di esecuzione di ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA lunedì 19 febbraio : Cappellini-Lanotte in Lotta per il bronzo dopo il programma corto! L’Italia cede alla Corea nel curling : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di lunedì 19 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Inizia la seconda settimana di gare, con l’assegnazione di tre titoli, tutti nella serata Coreana, ovvero la tarda mattina italiana: ci saranno i 500 metri maschili dello speed skating, con l’azzurro Mirko Giacomo Nenzi, le ultime due manche della finale del bob a 2 ed infine il team event di salto con gli sci, dove ...

Pattinaggio di figura - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Tessa Virtue e Scott Moir guidano dopo la short dance. Quinti Anna Cappellini e Luca Lanotte - in Lotta per il bronzo! : Prosegue, sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena, il programma del Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. Questo lunedì abbiamo visto all’opera le coppie di danza impegnate nella short dance, in attesa della free dance di martedì che assegnerà le medaglie. Al comando dopo il primo segmento di gara troviamo i canadesi Tessa Virtue e Scott Moir, che hanno stabilito il nuovo primato mondiale della short dance ...

Hockey su ghiaccio femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 : si Lotta per le medaglie! Canada e Stati Uniti favorite nelle semifinali : Il torneo di Hockey su ghiaccio femminile a PyeongChang 2018 entra nella fase decisiva, quella che assegna le medaglie. Domani sono in programma le due semifinali: Canada-OAR e Stati Uniti-Finlandia. Due chiare favorite, dunque, le due squadre che dagli anni ’90 dominano la scena internazionale tra Olimpiadi e Mondiali. Il Canada ha vinto gli ultimi quattro ori olimpici ed ha tutte le carte in regola per ripetersi. Le canadesi hanno ...

Bob a 2 - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Nico Walther in testa a metà gara. La Lotta è apertissima : Cambiano gli equilibri nella seconda run del Bob a 2 maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang: a metà gara c’è in testa la Germania, con Nico Walther che è riuscito a rimontare dalla terza piazza alla vetta. Il suo è nettamente il miglior tempo parziale, con la pista olimpica che si è comunque leggermente rallentata rispetto all’esordio. La battaglia per le medaglie (che si assegneranno domani) è comunque ancora ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA domenica 18 febbraio : azzurri fuori nel team pursuit - l’Italia Lotta nel curling : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di questa domenica 18 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà un’altra giornata tutta da vivere in nostra compagnia per non perdervi neanche un istante del darsi agonistico sulle nevi e sul ghiaccio sudcoreano. Si inizierà con il curling e l’Italia che andrà a caccia del riscatto affrontando la Gran Bretagna per sperare ancora nelle semifinali, a seguire il gigante maschile ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Arianna Fontana vola in Finale! Lotta per le medaglie nei 1500m. Martina Valcepina in finale B : Arianna Fontana è in finale nei 1500 metri alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La valtellinese andrà a caccia ancora una volta della medaglia anche nella distanza più lunga, con l’obiettivo di salire per la settima volta sul podio olimpico e di diventare la più vincente della storia nello Short track. La Campionessa Olimpica dei 500m vuole farci sognare. In semifinale Arianna ha mostrato tutta la sua straordinaria esperienza, ...