L' originale action co-op di A Way Out ha convinto la critica internazionale?

eurogamer

: Devo ancora trovare l'aggettivo per la fan action di Sweet Creature e non so proprio da dove cominciare dal momento… - obvsessedems : Devo ancora trovare l'aggettivo per la fan action di Sweet Creature e non so proprio da dove cominciare dal momento… - pietro_world : Alle 21.30 su #NoveTv c'è l'originale, bellissimo, avvincente e divertente action fantasy cult #Jumanji… - fumettouniverse : Il manga originale del dio dei manga Osamu Tezuka è stato pubblicato da Goen in Italia. Dopo la serie animata degl… -

(Di venerdì 23 marzo 2018) L'uscita di A Way Out è prevista solo per la giornata di oggi ma il nuovo interessante progetto dell'istrionico Josef Fares è già stato valutato da buona parte della.Dopo aver letto la nostra recensione già disponibile sulle nostre pagine vale la pena di dare un'occhiata al responso delle altre testate. La particolare impostazione daesclusivamente co-op è riuscita a conquistare tutti i recensori? Aprendo i classici aggregatori di recensioni sembrerebbe proprio di sì. La valutazione è del 79,68% su GameRankings mentre ci assestiamo su un positivo 80 su OpenCritic. Per quanto riguarda invece Metacritic, abbiamo una valutazione di 80 per PS4 e di 82 sia per PC che per Xbox One. I voti spaziano dal 100 al 60.Ecco alcuni voti dedicati ad A Way Out:Read more…