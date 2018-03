Lo straziante annuncio dell’ex portiere Canizares | “mio figlio è morto” FOTO

calcioweb.eu

: Lo straziante annuncio su Twitter: 'Se n'è andato circondato dalla pace e dopo aver capito la sua missione in quest… - LiveSicilia : Lo straziante annuncio su Twitter: 'Se n'è andato circondato dalla pace e dopo aver capito la sua missione in quest… -

(Di venerdì 23 marzo 2018) Morto ildi. Terribile lutto per l’exSantiago Cañizares, in carriera ha vestito di Real Madrid e Valencia tra le più importanti. L’è arrivato via social: “MioSanti è morto”, il piccolo di 5 anni lottava contro una malattia grave. “Credo che dovrei essere io a dirvelo, in segno di gratitudine per tutti i messaggi di sostegno e affetto che ho ricevuto in questi mesi. È partito circondato dalla pace, e avendo compreso la sua missione in questi cinque anni che ci ha accompagnato. Sei un campione”. Un messaggio da brividi e che ha commosso il mondo del calcio. L'articolo Lodell’ex: “mioè morto”sembra essere il primo su CalcioWeb.