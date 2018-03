Lo strappo di Salvini | Lega vota Bernini | FI | Berlusconi infuriato | rompono la

Centrodestra - Salvini a Berlusconi : 'Nessuno strappo ' : Salvini non cerca strappi e Berlusconi non può permetterseli. Nel faticoso tira e molla interno al Centrodestra tocca al leader della coalizione trovare l'equilibrio in grado di salvaguardare l'unità. ...

Lo strappo di Salvini : tratta con i 5 Stelle la presidenza delle Aule : Un centrodestra a due velocità. Con Matteo Salvini che prova ad accelerare e Silvio Berlusconi convinto che la partita del prossimo governo sarà invece molto lunga, esattamente come è accaduto in ...

Ancora uno strappo con Salvini - Berlusconi benedice la Fornero : "Giusto andare in pensione più tardi o saltano i conti" : "Con l'entrata in vigore della Fornero, abbiamo spostato l'età pensionabile a 67 anni, giustissimo. Perché, dato che per fortuna l'aspettativa di vita degli italiani sale, se non sale anche l'età pensionabile saltano i conti dell'Inps". Lo ha ribadito il leader di FI, Silvio Berlusconi, rispondendo al presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, che gli aveva espresso preoccupazione per la richiesta della Lega di cancellare la ...