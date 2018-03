L’Italia di Di Biagio va ko con l’Argentina senza Messi 

Nazionale - Fabbricini dà il benservito a Di Biagio : L’Italia avrà un nuovo Ct : Il Commissario straordinario della Federcalcio Roberto Fabbricini, ha già tacitamente bocciato Di Biagio. Le sue parole rilasciate alle tv prima della gara contro l’Argentina, rivelavano chiaramente l’intenzione d’andare a pescare altrove il nuovo Ct della Nazionale italiana, dopo la sconfitta contro l’Albiceleste poi, le parole assumono un senso ancor più chiaro. Fabbricini è alla ricerca di un big per la panchina, come rivelato dunque nel ...

L’Italia sparring partner in scena a Manchester : Messi e Higuain testano gli azzurri di Di Biagio : L’Italia sparring partner in scena a Manchester: Messi e Higuain testano gli azzurri di Di Biagio La Nazionale riparte dopo la mancata qualificazione al Mondiale di Russia stasera all’Etihad Stadium di Manchester (ore 20,45) con l’amichevole contro l’Argentina di Messi e Higuain. Nella casa del City di Guardiola l’esordio da commissario tecnico dell’Italia di Gigi […]

Calcio - la grande occasione di Gigi Di Biagio. Può davvero sperare nella conferma? Il CT delL’Italia si gioca tutto : Gigi Di Biagio si gioca tutto nelle prossime due partite. Sarà una settimana di fuoco per l’ex centrocampista, ora CT ad interim della Nazionale maggiore di Calcio, che non può sbagliare nulla contro Argentina e Inghilterra: dovrà dimostrare davvero di meritarsi la conferma nel ruolo. Non sarà semplice: anche se dovesse riuscire a dare degli ottimi segnali nei due confronti previsti tra Manchester e Londra, il 46enne dovrà comunque lottare ...

Calcio - Jorginho : “Ho sempre voluto L’Italia - tutti siamo importanti. Di Biagio ci chiede di non avere paura” : Jorginho si è presentato in conferenza stampa a Coverciano dove la Nazionale si sta allenando in vista delle imminenti amichevoli contro Argentina (23 marzo a Manchester) e Inghilterra (martedì 27 a Wembley). Il centrocampista del Napoli è stato prontamente chiamato dal CT Di Biagio in virtù delle sue ottime prestazioni ma non manca di umiltà: “tutti i giocatori sono importanti, non solo io. Sarà il tempo a determinare l’importanza ...

L’Italia di Di Biagio prende forma : Verratti mezz’ala e Jorginho play : L’Italia di Di Biagio prende forma: Verratti mezz’ala e Jorginho play Dopo la clamorosa eliminazione dal Mondiale, l’Italia torna in campo. E lo fa con Gigi Di Biagio in panchina. Le convocazioni del nuovo ct non sono state rivoluzionarie, ma hanno portato comunque qualche volto nuovo a Coverciano come Cutrone, Chiesa, Ferrari e Cristante. E […]

Calcio - i possibili convocati delL’Italia per l’amichevole contro l’Inghilterra. Novità in vista per Di Biagio : Non è ancora stata smaltita la delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali 2018 in Russia, ma intanto la Nazionale italiana tornerà in campo, quattro mesi dopo la batosta svedese, per due amichevoli di lusso, in programma venerdì 23 marzo contro l’Argentina all’Etihad Stadium di Manchester e martedì 27 marzo a Wembley contro l’Inghilterra. I ragazzi, guidati dal ct Luigi Di Biagio, a cui è stato affidato ...

Calcio - Alessandro Costacurta : “CT delL’Italia entro giugno. Conte - Mancini o Di Biagio” : Alessandro Costacurta ha ristretto la rosa dei possibili CT della Nazionale. L’Italia, dopo la mancata qualificazione ai Mondiali, ha bisogno di una guida forte: “Contiamo di nominare il nuovo CT entro giugno. Conte, Mancini o Di Biagio? I nomi sono questi, non si esce da questi nomi. Non ho mai detto di preferire su tutti Conte. Ho solo detto che avendo già lavorato con la Nazionale, ha i parametri giusti. Ha fatto bene, oltre tutto ...

Luca Toni ‘boccia’ Di Biagio : “Ecco di cosa ha bisogno L’Italia. Sullo Scudetto…” : Intervenuto ai microfoni di ‘RMC Sport’, l’ex attaccante di Fiorentina, Roma e Bayern Monaco (tra le altre), Luca Toni, ha detto la sua sulla scelta della Federazione di affidare la panchina dell’Italia a Gigi Di Biagio: “A Di Biagio un grande in bocca a lupo però credo che l’Italia ha bisogno di un allenatore di nome, forte, di carisma per iniziare con un nuovo ciclo. Oltre al CT sono dell’idea però che il calcio deve ...

Nazionale - i convocati di Di Biagio per lo stage delL’Italia : tante sorprese! : La Nazionale italiana guidata da Gigi Di Biagio si appresta a radunarsi per la prima volta per uno stage. Il tecnico ha diramato la lista dei convocati per l’impegno al quale non parteciperanno i big della compagine azzurra, ma potremo vedere all’opera diversi nuovi innesti che in futuro potranno entrare in rosa in pianta stabile. Ecco quanto comunicato dalla Figc in data odierna. Nazionale, i convocati di Di Biagio per lo stage ...

Calcio - i possibili convocati delL’Italia per le amichevoli con Inghilterra e Argentina. Di Biagio pensa ancora a Buffon e De Rossi : Gigi Di Biagio è il CT ad interim della Nazionale Italiana in attesa che si trovi il grande nome pronto a guidarci fuori dalla crisi in cui siamo finiti a causa della mancata qualificazione ai Mondiali 2018. L’ex centrocampista avrà il compito di sedere sulla panchina durante le amichevoli che giocheremo contro Argentina e Inghilterra a fine marzo. Quali saranno i suoi convocati? Quali saranno i nomi nuovi che verranno coinvolti e da cui ...

Calcio - chi sarà il CT delL’Italia? Billy Costacurta : “Mancini non è l’unico : 6-7 nomi tra cui scegliere. Di Biagio? Scelta automatica” : Billy Costacurta è alle prese con la Scelta del nuovo CT dell’Italia. Per le amichevoli primaverili contro Argentina e Inghilterra sarà Gigi Di Biagio a guidare la nostra Nazionale ma il subcommissario della FIGC sta cercando un mister di peso per il prossimo futuro. Sono tanti i nomi che circolano nelle ultime ore a partire da Roberto Mancini e Claudio Ranieri mentre Antonio Conte ha detto di avere un contratto di 18 mesi con il Chelsea ...

Calcio - Alberico Evani CT ad interim delL’Italia U21. Sostituirà Gigi Di Biagio : Alberico Evani guiderà momentaneamente l’Italia U21. Sarà l’ex tecnico delle tre Nazionali giovanili (U18, U19, U20), nei quadri federali già dal 2010 e attuale assistente tecnico della maggiore, a sedere sulla panchina durante le amichevoli contro la Norvegia (22 marzo a Perugia) e contro la Serbia (27 marzo a Novi Sad). Una promozione temporanea per il coach che ha condotto l’Under 20 allo storico terzo posto ai Mondiali ...

Calcio - i possibili convocati di Di Biagio per le amichevoli delL’Italia con Argentina e Inghilterra. Sarà rivoluzione? : L’Italia tornerà in campo a fine marzo per disputare due amichevoli di lusso contro l’Argentina e l’Inghilterra. La nostra Nazionale, reduce dalla clamorosa mancata qualificazione ai Mondiali, ripartirà da due test probanti con l’obiettivo di rialzarsi prontamente. Gli azzurri saranno guidati da Gigi Di Biagio, CT ad interim dell’Italia in attesa del nome di peso che ci guiderà dall’estate. L’attuale ...

sarà Di Biagio il successore di Ventura alla guida della nazionale italiana