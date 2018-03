L' Italia del precariato allena l' Argentina sulla strada Mondiale

Delitto di Budrio - domani Igor interrogato per la prima volta da inquirenti Italiani : Oggi i magistrati di Bologna saranno faccia a faccia, per la prima volta, con Norbert Feher, meglio conosciuto con l'alias di Igor, il criminale serbo accusato di sei delitti tra l'Italia e la Spagna. ...

Fecondazione : cicli di eterologa raddoppiati in 1 anno - l’Italia ai livelli del Regno Unito : Le donne che utilizzano ovociti donati da altre per diventare madri sono drasticamente aumentate negli ultimi 10 anni in Inghilterra: se nel 2006 erano 1.912, nel 2016 risultano 3.924. Quasi un raddoppio, come emerge dalle stime dell’Autorità per la Fecondazione e l’embriologia umana (Hfea) del Regno Unito. Ma il nostro Paese sembra non essere da meno. Per fare un raffronto con l’Italia, dove questa pratica è peraltro ...

GPL - cresce in Italia mercato delle auto green a gas. Assogasliquidi : 'Vantaggi per ambiente e costi gestione' : ROMA - Nel 2017 il consumo di Gas di Petrolio Liquefatto , più noto come GPL, in Italia ha raggiunto i 3,4 milioni di tonnellate, di cui 1,7 per autotrazione, valori in linea con il 2016. Sono...

Risultati amichevoli internazionali/ Diretta gol live score delle partite : c'è Italia Argentina : Risultati amichevoli internazionali: Diretta gol live score delle partite. L'Italia affronta l'Argentina a Manchester, il piatto forte arriva anche con Germania Spagna e Olanda Inghilterra(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 05:02:00 GMT)

GPL - cresce in Italia mercato delle auto green a gas. Assogasliquidi : 'Vantaggi per ambiente e costi gestione' : ROMA - Nel 2017 il consumo di Gas di Petrolio Liquefatto , più noto come GPL, in Italia ha raggiunto i 3,4 milioni di tonnellate, di cui 1,7 per autotrazione, valori in linea con il 2016. Sono...

Giornate di Primavera del Fondo ambiente Italiano per scoprire i tesori di Catania : I segreti e la magia dei conventi e dei palazzi della città etnea saranno protagonisti delle passeggiate culturali organizzate in occasione delle “Giornate Fai di Primavera”, che si svolgeranno sabato 24 e domenica 25 marzo, grazie all’iniziativa nazionale del Fondo ambiente italiano. Dalle ore 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 18 (ultimo ingresso ore 17.30) si potranno visitare, a fronte di un contributo minimo libero, i chiostri di San ...

Telecom Italia - Vivendi fa decadere il consiglio di amministrazione e risponde all’attacco del fondo Elliott : Vivendi fa decadere il consiglio di amministrazione di Telecom Italia (Tim). Il gruppo francese risponde così all’attacco del fondo Elliott con una mossa che consente di guadagnare tempo in un momento di transizione per la politica Italiana. Dal cda dell’ex monopolista, che ha affidato le deleghe su Sparkle a Franco Bernabè, si sono infatti dimessi in blocco tutti i consiglieri di cui il fondo Elliott aveva chiesto la revoca più ...

Italia - Di Biagio e Buffon in conferenza stampa : il Ct parla di Balotelli - il portiere del futuro : Inizia un nuovo ciclo in casa Italia con in panchina il Ct Gigi Di Biagio che si giocherà la conferma nelle prossime due partite amichevoli. Vigilia contro l’Argentina, in conferenza Buffon e proprio l’allenatore. Ecco le parole da parte dell’estremo difensore: “Ho 40 anni ma sono pur sempre il portiere della Juventus. Ognuno si è fatto una propria idea e sa qual è la verità. Ma per quanto mi riguarda, chiarendo in primis ...

Luigi Di Maio - M5s non vuole Forza Italia al tavolo delle trattative : 'Mentre noi lo avevamo da Luigi Di Maio per fare tutti i nomi e inserire tutte le caselle degli uffici di Presidenza, prendiamo atto che Forza Italia si è seduta al tavolo senza avere nessun tipo di ...

Taekwondo - Spanish Open 2018 : Italia con tanti giovani ad Alicante - Mattia Crescenzi guida la pattuglia delle nuove leve : Nove podi in Egitto e quattro in Belgio rappresentano un buon biglietto da visita per i big del movimento Italiano in vista dei prossimi importanti appuntamenti internazionali. Ma l’Italia si avvale anche di un gruppo di giovani leve smaniose di mettersi in mostra e di emergere sul panorama internazionale. Dopo il primo banco di prova a Sofia, le seconde linee hanno intenzione di dimostrare di poter compiere un importante salto di qualità ...

Samsung Pay è ufficiale in Italia : dispositivi Galaxy - banche e carte fedeltà compatibili : Da oggi 22 marzo 2018 il servizio di pagamento in mobilità Samsung Pay è ufficialmente partito in Italia: ecco quali sono i dispositivi Galaxy, le banche e le carte fedeltà già compatibili.Oggi in Italia i possessori di alcuni smartphone della gamma Samsung Galaxy potranno effettuare i loro acquisti in mobilità con il servizio di pagamento Samsung Pay.L’azienda coreana ha infatti annunciato che il servizio è ufficialmente attivo anche nel ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : le pagelle del Setterosa. Poche sufficienze per l’Italia dopo la sconfitta con l’Olanda : L’Europa Cup di Pallanuoto femminile per l’Italia è già finita: il Setterosa è stato eliminato dall’Olanda ai quarti di finale e domani alle ore 17.00 giocherà per il quinto posto con l’Ungheria. Di seguito le pagelle delle azzurre. — ITALIA, 5: i soliti 8′ di black out già visti contro Grecia ed Ungheria nel girone di qualificazione. L’Olanda scappa via nel secondo quarto e le azzurre restano sempre in ...

Quanto guadagnano i politici Italiani? Tutti i redditi del 2017 : Beppe Grillo 'sestuplica' il suo reddito e in un solo anno scala la classifica dei leader 'paperoni', dichiarando un imponibile di oltre 400 mila euro nel 2017, quasi 350 mila euro in più rispetto all'anno precedente. E' Quanto risulta dalle dichiarazioni dei redditi del 2017 consultabili nei siti di Camera e Senato e da lunedì prossimo anche in forma cartacea. Grillo sei volte più ricco. E poi ...

Agevolazioni fiscali per chi si trasferisce in Italia : la guida dell'Agenzia delle Entrate : L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida dedicata a docenti e ricercatori che si trasferiscono in Italia. La pubblicazione spiega i presupposti per accedere ai diversi benefici fiscali concessi alle...