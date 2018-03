L' ira di Silvio

Senato - Silvio Berlusconi tira dritto su Paolo Romani : la rabbia di Matteo Salvini - centrodestra a rischio : Un tripudio di schede bianche in aula alla Camera e al Senato: i partiti prendono tempo e cercano accordi. Il M5s ha fatto tramontare l'intesa col centrodestra sui nomi di Roberto Fico alla Camera e ...

Silvio Berlusconi insiste su Paolo Romani al Senato - l'ira di Matteo Salvini dopo il vertice di mercoledì : Tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi il clima è tesissimo. dopo il vertice a Palazzo Grazioli di mercoledì - presente anche Giorgia Meloni - il Cav ha infatti continuato a insistere sulla nomina di ...

Silvio Berlusconi - il retroscena su Matteo Salvini : 'Tranquilli - quando fallirà con Di Maio io...'. Panico Forza Italia : È deluso, Silvio Berlusconi , ma con una convinzione: ' Matteo Salvini con Luigi Di Maio fallirà, e allora tornerà da noi'. E secondo un fedelissimo, la cui confidenza è stata riportata dal retroscena ...

Silvio Berlusconi - il film di Paolo Sorrentino è vile accanimento. E anche la querela non servirà a nulla : È imperniato su chi avete capito, conterrà il racconto del mondo interiore suo e della gente intorno a lui, per lo più tetramente sculettante. Insomma: Silvio Berlusconi nel tipico repertorio delle ...

Silvio Berlusconi e le bellissime nuove onorevoli di Forza Italia - da Matilde Siracusano ad Annaelsa Tartaglione : Si chiama Matilde Siracusano la nuova donna-immagine di Forza Italia. In attesa di verificarne le doti politiche, la ex concorrente di Miss Italia guida la pattuglia rosa delle debuttanti azzurre, ...

Silvio Berlusconi - siparietto con Matteo Salvini : tira fuori un fazzoletto e gli asciuga il sudore dalla fronte : 'Sono stanco, vengo da trecento comizi', dice Matteo Salvini e Silvio Berlusconi tira fuori un fazzoletto e gli asciuga il sudore dalla fronte. Un siparietto quello tra il leader di Forza Italia e il ...

Signora canta "Menomale che Silvio c'è"/ Video fan di Berlusconi diventa virale : ecco perché piange : Signora canta "Menomale che Silvio c'è": il Video della fan di Berlusconi spopola in rete. ecco perché si commuove. Ma non è l'unica "trashata" di una campagna elettorale da ricordare...(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 17:51:00 GMT)

Silvio Berlusconi - retroscena su Mattarella : 'Dirà no a Matteo Salvini ministro degli Interni' : Da Sergio Mattarella un no 'ad personam' contro Matteo Salvini . Il retroscena di Ugo Magri sulla Stampa la butta lì con leggerezza, ma la notizia sarebbe clamorosa. Se il centrodestra avrà la ...

Silvio Berlusconi - Marco Minniti : 'Matteo Renzi non aprirà al Cav' : Silvio Berlusconi alleato di Matteo Renzi ? Forse lo vorrebbe ma il segretario dem non si alleerà mai con lui. 'Semmai pensa che Berlusconi avrà verso il Partito democratico un comportamento neutrale. ...

Matteo Salvini : 'Silvio Berlusconi non tradirà i patti con la Lega e il premier lo indico io' : ' Vinciamo noi e il premier lo indica la Lega . E non siamo noi a dover dare garanzie alla Ue. Sono i burocrati di Bruxelles che devono scusarsi con gli italiani. Per le quote latte e mille altre cose'...

Silvio Berlusconi : "La flat tax sarà miracolosa e non avrà costi per lo Stato" : 'La democrazia italiana è stata massacrata per 25 anni e da 5 colpi di Stato. Gli italiani devono tornare a votare e con le prossime elezioni abbiamo l'opportunità di tornare alla vera democrazia e ...

