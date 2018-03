L' incubo di una giovane mamma | presa a pugni | poi il tentato stupro

Ad Austin - in Texas è finito l'incubo : il novello Unabomber si fa saltare Video : L'attentatore seriale che per tre settimane aveva seminato il terrore ad #Austin in Texas, ha usato uno dei suoi dispositivi esplosivi per farsi saltare in aria mercoledì mattina quando una squadra di SWAT lo ha circondato in autostrada nella periferia di Austin. La morte di Mark Antony Conditt di 24 anni, questo il nome di chi si celava dietro il novello #Unabomber, che con i suoi pacchetti esplosivi nelle settimane scorse ha provocato la morte ...

“Torturata e bruciata”. Sono stati proprio loro. Amava quell’impiego - a 20 anni le sembrava una fortuna averlo ottenuto : non sapeva che sarebbe stato il suo peggiore incubo. Un calvario inaudito : Il suo sguardo incantava, era una ragazza timida, Amava i bambini e aveva voglia di fare un’esperienza all’estero. Sophie Lionnet, una ragazza francese di 20 anni nel gennaio 2016 si era trasferita a Londra, zona Wimbledon, per perfezionare il suo inglese e guadagnare un po’ di soldi per finanziare i suoi studi. Per mantenersi aveva preso un lavoro alla pari presso la famiglia di Sabrina Kouider, 35 anni, e il compagno Ouissem ...

USA - finito l’incubo unabomber : si è fatto esplodere poco prima dell’arresto : L'uomo, autore di ben cinque attacchi che hanno causato la morte di due persone in Texas, si è fatto esplodere poco prima di essere arrestato.Continua a leggere

Austin - ritorna l'incubo Unabomber : Brian Manley, capo della polizia spiega che i pacchetti trovati all'esterno delle case dei residenti sono di medie dimensioni di fare attenzione e chiamare il pronto intervento, senza toccare nulla. Unabomber Il suo vero nome è Theodore Kaczynski, conosciuto e ribattezzato successivamente Unabomber ma anche "l'eremita sulla collina", nato a Chicago il 22 maggio del 1942 da Theodore Richard Kaczynski e Wanda Dombek, un vero ragazzo prodigio, il ...

Austin - torna l'incubo Unabomber : nuova esplosione - almeno due feriti : Sono almeno due i feriti in seguito ad una nuova esplosione avvenuta ad Austin, in Texas, dove negli ultimi giorni l'incubo Unabomber sembra essere tornato a minacciare l'intera popolazione....

Finisce l'incubo per una giovane di Lioni : il suo ex finisce in manette : La cronaca nera ci racconta di un'altra vittima delle violenza di genere - una donna di 31 anni nel Comune di Terzigno, uccisa dinanzi la scuola del figlio, forse per una separazione mal digerita. Un ...

Una notte da incubo : finge di dormire con il ladro in camera da letto : Svegliata da un rumore nel cuore della notte, si è trovata un ladro in camera da letto. E così, pietrificata dalla paura, ha atteso che il bandito se ne andasse. Un'ora e mezza da incubo a un'anziana signora di...

Avere un figlio killer. L'incubo di una madre : Possibile che anche la carne della tua carne, quel cucciolo che hai messo al mondo solo l'altro giorno, ti abbia tradito? A 15 anni non si può uccidere a bastonate una persona. Banda di ragazzini ...

Caso Skripal - il sogno del villaggio globale diventa l’incubo di una moderna guerra fredda : A esattamente quarant’anni dal rapimento e dalla morte di Aldo Moro, il mistero dei misteri dell’Italia della guerra fredda, il Regno Unito e la Russia si trovano invischiate in un giallo di spionaggio che sembra uscito dalla penna di John le Carrè. E’ tornato il tempo delle spie? Veramente non è mai finito. La caduta del muro di Berlino ci ha fatto solo sognare che nel villaggio globale non ci fosse spazio per lo spionaggio. Anche se molte spie ...