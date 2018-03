L’importanza di saper dire NO

vanityfair

: RT @bSmart_it: La #didattica dell'#italiano e l'importanza del saper #scrivere bene - simonettamilan1 : RT @bSmart_it: La #didattica dell'#italiano e l'importanza del saper #scrivere bene - bSmart_it : La #didattica dell'#italiano e l'importanza del saper #scrivere bene -

(Di venerdì 23 marzo 2018) Sembra paradossale, mano in modo strategico e rispettoso può aiutare nella carriera e nella vita privata. La scienza ci mostra che un semplice «no» migliora la produttività e la salute mentale. È nella natura umana sentirsi socialmente obbligati, la parola NO appare come un confronto, una minaccia per un potenziale legame. Spesso non vogliamo lasciarci sfuggire nuove opportunità e avventure, quindi diciamo sì a tutto senza valutarne i rischi in termini di sovraccarico e superlavoro. Non vi sono scuse, chi cerca di accontentare tutti ponendo se stesso sempre all’ultimo posto, dovrebbe consideraredi rompere con le vecchie abitudini. LEGGI ANCHECome vincere lo stress in 10 mosse Nessuno può permettersi di essere troppo indulgente. A detta di Warren Buffet, oracolo della finanza e secondo uomo più ricco al mondo, la differenza tra persone di successo e persone di ...