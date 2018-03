Lezioni a rischio | sciopera il personale scolastico

ELezioni - il pasticcio delle schede : troppe contestazioni - a rischio l'insediamento del Parlamento : Un pasticcio di conteggi intrecciati, contestazioni in arrivo, ritardi. A dodici giorni dalle Elezioni, non ci sono ancora certezze sui nomi di chi siederà alla Camera e al Senato...

Volo tracciato in rete Rischio per Mattarella nel giorno delle eLezioni : Sergio Mattarella possibile bersaglio dei terroristi. Non si tratta di un'esagerazione né di fantasia ma del Rischio che si è corso durante l'ultimo Volo di Stato. Troppo facile, infatti, 'tracciare' ...

Berlusconi : “Rischio democratico con nuove eLezioni - anche il Pd si faccia carico del governo” : Presidente Berlusconi, rispondendo all’appello di Mattarella, che ha chiesto di mettere al centro «l’interesse del Paese», lei ha detto che intende fare il possibile, «con la collaborazione di tutti» per uscire dallo stallo. In quel «tutti» chi intendeva, anche il Pd?...

Riforma dell'eurozona a rischio dopo le eLezioni italiane - ma alla Bundesbank non dispiace. Parla Feld : Roma. Si racconta che alla Bundesbank abbiano reagito con un mezzo sorriso alla notizia dei risultati elettorali in Italia. Ai vertici della Banca centrale tedesca, come a chiunque abbia la testa ...

ELezioni 2018 - Fitch lancia l'allarme : 'In Italia riforme a rischio' : Se Standard & Poor's ha rassicurato sull'esito del voto in Italia dal quale non si aspetta alcun impatto per il Paese, Fitch si mostra più critica. L'agenzia di rating ha spiegato che 'il risultato ...

ELezioni 2018 - Fitch lancia l'allarme : In Italia riforme a rischio : Teleborsa, - Se Standard & Poor's ha rassicurato sull'esito del voto in Italia dal quale non si aspetta alcun impatto per il Paese, Fitch si mostra più critica. L'agenzia di rating ha spiegato che "il ...

ELezioni : Banca Piemonte - reazione contenuta in Borsa - ma rischio spread : Milano, 6 mar. , AdnKronos, L'affermazione del M5S come primo partito e il ruolo primario della Lega nella vittoria del centrodestra apre una fase in cui si presentano molteplici scenari politici e la ...

Allerta Meteo : sull’Italia un lungo periodo di forti piogge dopo le eLezioni - rischio alluvioni al Centro/Sud [MAPPE e DETTAGLI] : 1/17 ...

ELezioni : Wsj - Italia senza vincitore assoluto - rischio instabilità prolungata : Milano, 5 mar. (AdnKronos) – “L’ondata dei populisti lascia l’Italia senza una vittoria chiara”. Così titola il Wall Steet Journal nella sua edizione online dopo il risultato delle Elezioni Italiane, dove nessun partito ha raggiunto la soglia del 40%, ossia la maggioranza assoluta. Nessun “vincitore assoluto”, quindi, con proiezioni che “probabilmente inaugurano un periodo prolungato di instabilità ...

ELezioni 2018 - il tonfo Pd : Sanga fuori - anche Antonio Misiani a rischio Calcoli in corso per Elena Carnevali : Giovanni Sanga, tra gli onorevoli di riferimento del Pd bergamasco negli ultimi anni, non tornerà in Parlamento: il dato è ormai quasi certo, visto il tonfo «democratico» in questa tornata elettorale. ...

ELezioni politiche italiane del 2018 : la gaffe di Pierluigi Bersani - voto a rischio : Piccola gaffe di Pierluigi Bersani che stamani ha votato questa mattina a Piacenza alla Scuola di via Emmanueli, a poche centinaia di metri dalla sua abitazione. E all’uscita della cabina ha infilato direttamente le schede nelle urne venendo ripreso dal personale di seggio che avrebbe dovuto controllare il numero sul bollino anti-frode e poi rimuoverlo. “Il tagliando andava… “, gli dice la segretaria della sezione, ma poi ...

ELezioni - spoglio in tre tempi e rischio di ritardi altissimo : Per le Elezioni 2018 operazioni complesse. Per la prima volta si applica il Rosatellum. Questa complessa “catena di montaggio” porta i tecnici del Viminale a essere molto prudenti sui tempi necessari per arrivare ai risultati finali. Sembra difficile potersi aspettare dati certi prima di lunedì sera e forse anche martedì mattina...