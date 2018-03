Lettore di impronte nel display di Huawei Mate 20? Forse | intanto scopriamo tutto su

Vivo X21 : 6.28? tutto display con Lettore impronte sotto - Dual Cam e buon hardware : Vivo X21 è il nuovo smartphone dell’azienda Cinese con un grande display da 6.28″ con bordi sottili, lettore impronte sotto, doppia fotocamera posteriore ed buon hardware Vivo X21 è il nuovo e bellissimo smartphone quasi tutto display e caratteristiche tecniche di livello Vivo X21 è un nuovo smartphone dell’azienda Cinese che unisce un desing estremo, […]

Nokia 9 potrebbe utilizzare un Lettore di impronte digitali integrato nel display : Nokia 9, il top di gamma del brand finlandese che dovrebbe arrivare sul mercato entro la fine dell'estate, potrebbe utilizzare un lettore di impronte digitali integrato nel display, come confermano nuove fonti definite attendibili. L'articolo Nokia 9 potrebbe utilizzare un lettore di impronte digitali integrato nel display è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Niente Lettore di impronte nel display per Samsung Galaxy Note 9 - troppi problemi : Sembra che anche Samsung Galaxy Note 9 non sia destinato a utilizzare un lettore di impronte sotto al display, a causa di problemi tecnologici attualmente insuperabili. L'articolo Niente lettore di impronte nel display per Samsung Galaxy Note 9, troppi problemi è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

SAMSUNG GALAXY S9 E GALAXY S9+/ Novità sul Lettore di impronte digitali che rende le funzioni più immediate : SAMSUNG GALAXY S9 e GALAXY S9+ arriveranno sul mercato dal 16 febbraio. Ma da dieci giorni sono già aperte le prevedenite dei due nuovi top di gamma.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 18:22:00 GMT)

Xiaomi Mi MIX 2S in una presunta immagine reale con Lettore di impronte nello schermo : Una presunta immagine reale di Xiaomi Mi MIX 2S, che sarà presentato il prossimo 27 marzo, fa pensare alla possibilità che venga utilizzato un lettore di impronte integrato nel display, che potrebbe essere di tipo OLED. L'articolo Xiaomi Mi MIX 2S in una presunta immagine reale con lettore di impronte nello schermo è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Schermo OLED di Samsung per Xiaomi Mi MIX 2S e Xiaomi Mi 7 - forse con Lettore di impronte nel display : Secondo i più recenti report provenienti dalla Cina, sia Xiaomi Mi MIX 2S che Xiaomi Mi 7 potrebbero utilizzare schermi OLED realizzati da Samsung. Sembra che lo Schermo di Mi 7 avrà un notch come quello di iPhone X e che ospiterà un lettore di impronte digitali. L'articolo Schermo OLED di Samsung per Xiaomi Mi MIX 2S e Xiaomi Mi 7, forse con lettore di impronte nel display è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Ecco com’è fatto il Lettore di impronte nel display : teardown di Vivo X20 Plus UD : Dopo che nei giorni scorsi abbiamo visto Vivo X20 Plus UD sottoposto ai classici test di JerryRigEverything, scopriamo oggi insieme allo YouTuber com'è fatto il lettore di impronte sotto al display dello smartphone cinese. L'articolo Ecco com’è fatto il lettore di impronte nel display: teardown di Vivo X20 Plus UD è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Problemi con il Lettore delle impronte per Honor 7 : cosa fare per risolvere? : Spesso ci si dimentica di smartphone un po' datati, ma che ancora oggi sono estremamente diffusi in Italia, come nel caso del cosiddetto Honor 7. In effetti anche noi da qualche tempo ne parliamo meno, visto che l'ultimo report condiviso con voi era concentrato sul discorso dell'Assistenza, ma come spesso avviene in questi casi ci sono dei Problemi che di tanto in tanto tornano ad essere attuali. In particolare, oggi 19 febbraio voglio portare ...

LG V40 compare in un primo video concept con design bezel-less - Snapdragon 845 e Lettore d’impronte nel display : LG non dovrebbe lanciare il suo nuovo flagship V40 prima della seconda metà del 2018, tuttavia il prossimo esponente dell'apprezzata serie V del produttore coreano è già apparso come protagonista di un primo video concept realizzato da Scienze and Knowledge. Scopriamolo insieme. L'articolo LG V40 compare in un primo video concept con design bezel-less, Snapdragon 845 e lettore d’impronte nel display è stato pubblicato per la prima volta ...

Nuove indiscrezioni su Samsung Galaxy S9 - niente Lettore di impronte nel display per Note 9 : Mentre Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus ricevono la certificazione Bluetooth 5, visitano Geekbench in varie versione e dovrebbero disporre di un modem Gigabit, scopriamo che Samsung Galaxy Note 9 non avrà il lettore di impronte sotto al display, viste le continue difficoltà incontrate nello sviluppo della soluzione. L'articolo Nuove indiscrezioni su Samsung Galaxy S9, niente lettore di impronte nel display per Note 9 è stato ...

Fingerprint Swipes permette di eseguire azioni personalizzate con il Lettore di impronte digitali : Fingerprint Swipes è un'applicazione che consente agli utenti di dispositivi dotati di lettore di impronte digitali di personalizzarne l'utilizzo assegnando diverse azioni agli swipe sullo stesso. Tramite gli swipe in alto, basso, destra e sinistra sul lettore di impronte è possibile controllare varie funzioni come la torcia, le notifiche, indietro, home, recenti, ultima app e split screen. L'articolo Fingerprint Swipes permette di eseguire ...

Nuovi render per Meizu 15 Plus : borderless - display in 18 : 9 e Lettore di impronte laterale (forse) : Compaiono sul web Nuovi render che mostrano quello che potrebbe essere il design del nuovo Meizu 15 Plus. Stando alle immagini trapelate lo smartphone cinese potrebbe vantare delle cornici molto sottili, e un display con rapporto d'aspetto in 18:9. Fra le altre cose scompare il tasto fisico iconico ma compare una dual cam posteriore e un lettore di impronte digitali laterale in stile Sony. L'articolo Nuovi render per Meizu 15 Plus: borderless, ...

Vivo X20 Plus UD - il primo smartphone con Lettore impronte digitali sotto display : Vivo X20 Plus UD è il primo smartphone ad avere il lettore di impronte digitali sotto al display. Sono diversi mesi che si parla del sensore di impronte digitali sotto a display e tutti pensavano che i primi ad implementare questa tecnologia sarebbero stati Apple o Samsung, invece a battere tutti sui tempi è stata Vivo che ha presentato L' X20 Plus UD, il primo smartphone dotato di sensore per le impronte digitali sotto al ...

Il primo smartphone con Lettore d’impronte dietro lo schermo è cinese : Secondo gli ultimi rumour, il Galaxy S9 in uscita a marzo avrà un lettore d’impronte piazzato non dietro la scocca ma all’interno del display. La notizia ha attratto l’interesse di tutti gli appassionati ma nel mentre ecco che un marchio sconosciuto ai più ha già introdotto una tecnologia simile: Vivo. Marchio in mano alla medesima azienda cinese che produce gli smartphone targati Oppo e gli OnePlus, Vivo ha appena lanciato il ...