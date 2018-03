L’estate degli utenti Vodafone si preannuncia calda | con le nuove rimodulazioni

Sneakers - il ritorno degli anni Ottanta : 4 modelli per L’estate : Oggi, trainers ed heritage sono davvero le due caratteristiche da tenere in considerazione per l’acquisto di un paio di scarpe da ginnastica; sempre che tu voglia sentirti attuale. Trainer è la parola chiave che sta guidando sia i grandi player delle scarpe da ginnastica che le maison del prêt-à-porter. Basta vedere gli ultimi lanci 2018 di Balenciaga, Gucci o Dior. Heritage, invece, è l’ancora a un passato che assiste basito a ...