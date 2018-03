L'elezione dei presidenti delle Camere. Cosa sta succedendo in Parlamento : Il tintinnio della campanella agitata dal presidente provvisorio della Camera, Roberto Giachetti, del Pd, ha aperto la prima seduta della Camera della XVIII legislatura. Giachetti, ha ricordato aprendo i lavori dell'Aula il rapimento e l'assassinio di Aldo Moro, stigmatizzando il nuovo "scempio" fatto alla lapide che ricorda la strage di via Fani e l'eccidio delle Fosse Ardeatine. L'Aula di Montecitorio ha ...

Camere - l’elezione dei presidenti tra scrutini - blitz - franchi tiratori e ballottaggi. Regole - candidati e aneddoti : Nomi bruciati, schede bianche, iniziali puntate, voto segreto. Il nuovo Parlamento, paralizzato, comincia oggi un corpo a corpo che nessuno sa dove porterà. Le incognite sono innumerevoli in uno scenario fluido come si è visto dai molti colpi di scena delle ultime ventiquattro ore. E si aggiunge poi il “mistero” del segreto dell’urna e quindi della parola che torna di tanto in tanto: franchi tiratori. Il ricordo del dramma dei ...

Camera e Senato - l'elezione dei Presidenti in diretta su ANSA.it : Durante la giornata, sul sito e sui canali social dell'Agenzia saranno pubblicati tutti gli aggiornamenti, con fotodirette, live twitting dei giornalisti della redazione politica da Palazzo Madama e ...

M5s - Di Maio ai neoeletti : 'L'elezione dei presidenti delle Camere non è una partita per il governo' : "L'elezione dei presidenti delle Camere non è una partita per il governo, è una partita per l'abolizione dei vitalizi". Lo ha detto il candidato premier del M5s, Luigi Di Maio, accogliendo a ...

Di Maio : “L’elezione dei presidenti Camere non riguarda il governo. Gli altri partiti vogliono il voto? Non ci spaventano” : “L’elezione dei presidenti delle Camere non riguarda le dinamiche del governo”. “Noi non contempliamo ipotesi di governo istituzionale o di tutti”. “Nuove elezioni non ci spaventano”. “Gli italiani hanno votato un programma che non è mai stato estremista”. Luigi Di Maio, leader del Movimento 5 stelle, ha scelto di tenere una conferenza stampa nella sede della stampa estera e ha toccato alcuni ...

Di Maio : “L’elezione dei presidenti Camere non riguarda il governo. Chi vuole mettersi al lavoro si faccia avanti” : “Le elezioni del 4 marzo sono state uno schiaffo al vecchio modo di fare politica”, ha esordito Luigi Di Maio nel corso della conferenza stampa dalla sede della stampa estera. “Gli italiani hanno dato un segnale che va colto: un voto post ideologico, dove non ci sono più destra e sinistra, con un 32% di preferenze a un programma che non è mai stato estremista, e non è contro l’euro”. Poi ha continuato: “Noi non ...

Camera e Senato - l’elezione dei presidenti come speranza per un governo. Totonomi : Toninelli - Romani - Carelli - Gelmini : “Ascoltare tutti“, “Aperti a tutti“. A scrivere sembra la stessa mano, ma i messaggi arrivano da mittenti diversi: da una parte il segretario della Lega Matteo Salvini e dall’altra il capo politico del M5s Luigi Di Maio. E in quel “tutti” ci sono anche loro, soprattutto mentre entrambi parlano dei presidenti delle Camere. L’elezione di chi guiderà le assemblee di Montecitorio e Palazzo Madama ...

Annunciata la selezione finalista dei Nastri D’Argento – Documentari 2018 : Ecco i titoli finalisti tra i quali saranno assegnati la prossima settimana a Roma i Nastri D’Argento-Documentari 2018. Li annuncia il Sngci, precisando che, comunque, nell’intero elenco dei 100 titoli quest’anno in selezione ( ‘Cinema del reale’, ‘Cinema e Spettacolo’ e Docufilm) è anche prevista come ogni anno, oltre i Nastri, l’assegnazione di alcuni premi e menzioni speciali che il Sindacato renderà noti, la prossima settimana, insieme alle ...

Politiche - dai gruppi all'elezione dei presidenti delle Camere : ecco cosa succede dal 5 marzo : Ci vorrà minimo un mese, forse anche di più. Una volta scrutinate tutte le schede e proclamati i risultati comincerà la maratona politica per trovare i nuovi presidenti delle Camere e formare il nuovo governo. Queste le tappe. 4 marzo . Le urne si chiuderanno alle 23. Lo spoglio delle schede non sarà brevissimo, vista la ...

M5S - i furbi dei rimborsi : «Rinunciamo all’elezione». Ma non si può per legge : Cecconi e Martelli annunciano il passo indietro, ma devono essere eletti e presentare le dimissioni. Poi deve votarle l’Aula. Vacciano (ex M5S) ci ha provato senza successo per tre anni

M5S - i furbetti dei rimborsi “Rinunciamo all’elezione” - ma non si può per legge Chi sono : Cecconi e Martelli annunciano il passo indietro, ma devono essere eletti e presentare le dimissioni. Poi deve votarle l’Aula. Vacciano (ex M5S) ci ha provato senza successo per tre anni

Musei - Consiglio di Stato : “Selezione dei direttori corrette”. Ma sugli stranieri frena. Franceschini : ‘Difficile fare riforme’ : Il Consiglio di Stato ribalta la decisione del Tar sul ricorso per le procedure di selezione dei direttori dei Musei, ma rimette in discussione l’apertura agli stranieri, sulla quale dovrà pronunciarsi l’adunanza plenaria Non c’è pace per la riforma voluta dal ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, che negli scorsi mesi era stata ‘bocciata’ dal Tribunale amministrativo prima che proprio il Consiglio di ...

Luigi Di Maio - lo scenario sul governo grillino con Matteo Salvini : il primo test con l'elezione dei presidenti delle Camere : A sentire oggi i commenti di Matteo Salvini su una possibile alleanza tra Lega e Movimento Cinque Stelle, l'ipotesi sembra quasi fantascienza, anzi a dirla con le parole del leghista pura 'fantasia'. ...