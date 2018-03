wired

: Leica Stealth Edition, la fotocamera che si illumina al buio - scoopscoop6 : Leica Stealth Edition, la fotocamera che si illumina al buio - UIBlogtk : Leica M Monochrom 'Stealth Edition': la Leica che si vede al buio: La fotocamera diviene… -

(Di venerdì 23 marzo 2018) Il nome è quello di un aereo, la qualità è garantita da uno dei migliori marchi fotografici al mondo e in più sialstupisce il panorama fotografico con la Typ 246, un’edizione speciale che trasforma la sua celebre mirrorless in un ninja discreto, in una macchina pensata per rubare scatti anche in condizioni estreme. Se quel numero 246 non ti dice molto, sappi che stiamo parlando della Monochrome, una mirrorless full frame da 7mila e cinquecento euro solo corpo che scatta solo in bianconero. Non è un vezzo, ovviamente, ma una macchina pensata per garantire il massimo a chi vede il mondo in due colori e non vuole farsi distrarre dal colore. Stando alla casa tedesca, l’assenza del filtro a matrice di colori permette di far arrivare più luce al sensore, migliorando nettamente la nitidezza dello scatto e donando una granulosità simile alla ...