Lega vota Bernini al Senato | sì da Di Maio ma lei rinuncia| Berlusconi | Rotta la

Camere - rottura Berlusconi-Salvini : la Lega vota Bernini - asse con Di Maio. Ma lei vede l'ex cav e rinuncia : Al via la XVIII legislatura con l'insediamento del nuovo Parlamento e l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Ma è buio sulla trattativa per eleggere i vertici di Montecitorio e...

Camere - rottura Berlusconi-Salvini : la Lega vota Bernini - ok di Di Maio. Ma lei rinuncia : Al via la XVIII legislatura con l'insediamento del nuovo Parlamento e l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Ma è buio sulla trattativa per eleggere i vertici di Montecitorio e...

Fumate nere a Camera e Senato : niente accordo. La Lega vota Bernini ma lei è pronta a ritirarsi. Salvini : appoggiamo candidato M5s. Di Maio : ok a profilo simile. Berlusconi : "Coalizione rotta" : Al via la XVIII legislatura con l'insediamento del nuovo Parlamento e l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Ma è buio sulla trattativa per eleggere i vertici di Montecitorio e...

Camere - rottura Berlusconi-Salvini : la Lega vota Bernini - ok di Di Maio. Ma lei rinuncia : Al via la XVIII legislatura con l'insediamento del nuovo Parlamento e l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Ma è buio sulla trattativa per eleggere i vertici di Montecitorio e...

Camere - rottura Berlusconi-Salvini : la Lega vota Bernini - ok di Di Maio. Ma lei sarebbe pronta a rinunciare : Al via la XVIII legislatura con l'insediamento del nuovo Parlamento e l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Ma è buio sulla trattativa per eleggere i vertici di Montecitorio e...

Camere - rottura Berlusconi-Salvini : la Lega vota Bernini - ok di Di Maio. Ma lei sarebbe pronta a rinunciare : Al via la XVIII legislatura con l'insediamento del nuovo Parlamento e l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Ma è buio sulla trattativa per eleggere i vertici di Montecitorio e...

Camere - niente intesa sui presidenti. La Lega vota Bernini - ok di Di Maio. Ira di Berlusconi : coalizione rotta : Al via la XVIII legislatura con l'insediamento del nuovo Parlamento e l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Ma è buio sulla trattativa per eleggere i vertici di Montecitorio e...

Camere - niente intesa sui presidenti. La Lega vota Bernini - ok di Di Maio. Ira di Berlusconi : coalizione rotta : Al via la XVIII legislatura con l'insediamento del nuovo Parlamento e l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Ma è buio sulla trattativa per eleggere i vertici di Montecitorio e...

Matteo Salvini e Lega - Umberto Bossi l'unico a non votare la Bernini. 'Errore' - ma va da Berlusconi : bomba atomica : Qualcosa di più di un indizio. Umberto Bossi è l'unico senatore tra i 58 della Lega che non ha votato per Anna Maria Bernini presidente nella terza tornata. Tra tante schede bianche, sono stati 57 i ...

Lega vota Bernini : Roma, 23 mar. , AdnKronos, - "Abbiamo votato la Bernini" per la presidenza del Senato. A dirlo Matteo Salvini che l'ha definito "un atto di amore verso il Paese, verso il Parlamento e verso il ...

Senato - la Lega vota Bernini Berlusconi : la coalizione è finita Salvini e Di Maio sempre più vicini : Il Centrodestra a un passo dalla clamorosa spaccatura sull'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Una spaccatura che potrebbe avere ripercussioni anche sul futuro governo, sulle giunte regionali di Lombardia, Veneto, Liguria e sulle tante amministrazioni comunali Segui su affaritaliani.it

SENATO - BERLUSCONI : “VOTI Lega A BERNINI ROMPONO CENTRODESTRA”/ Salvini non vota Romani per governo con M5s? : SENATO, si rompe il Centrodestra: la LEGA vota BERNINI e non Romani, BERLUSCONI “così Salvini fa finire la coalizione per andare a governare con M5s". Le difese del Carroccio(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 19:20:00 GMT)

Camere - ancora fumata nera. Lega vota Bernini - Berlusconi : questo rompe la coalizione : Al secondo scrutinio alla Camera 577 schede bianche, al Senato 255. In Senato la Lega vota Bernini di Forza Italia. Berlusconi: "Vuole governo con M5S". Giorgetti: "Berlusconi ha esagerato, Bernini era un favore a FI"

Presidenze Camere nulla di fatto ma la Lega non vota Romani al Senato - Berlusconi : 'Coalizione rotta' : I parlamentari del M5s hanno votato scheda bianca sia alla Camera sia al Senato nelle prime due votazioni per l'elezione dei presidenti delle Camere. L'indicazione è arrivata dal leader del movimento, ...