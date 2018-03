Le vite nascoste | tutta la sofferenza di chi ama una donna malata di tumore al seno

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 marzo 2018) Dedicato a tutti coloro che sono vicini a una persona. Chi riceve una diagnosi divive un dramma senza limiti: il terrore di una prognosi infausta, l’incertezza su come e dove curarsi, lo strazio di avere figli, magari piccoli, e non sapere se li si vedrà crescere. Ho raccontato questo dolore in un’inchiesta fatta per questo giornale sulle pazienti conalmetastatico, ildi cui non si parla, quello senza retorica e fiocchetti rosa, ma che purtroppo esiste e colpisce anche donne molto giovani. Per alcune settimane sono stata immersa nelle loro storie, e ho potuto anche constatare la forza con cui riescono a continuare a vivere, nonostante continue chemioterapie e operazioni che minano i loro fragili corpi. Ma venendo in contatto con le loro, ho toccato con mano anche con un’altra realtà di cui pochissimo si parla, ovvero quella dei ...