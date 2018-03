Le Spice Girls torneranno con un film animato?

Mel B delle Spice Girls tossicodipendente e alcolista secondo l’ex marito Stephen Belafonte - denunciato per violenze : Con un tempismo eccezionale rispetto alla notizia delle reunion del gruppo, l'ex marito di Melanie B delle Spice Girls, Stephen Belafonte, ha pensato bene di sfogandosi con il sito TMZ insultandola e accusandola di essere una tossicodipendente e alcolizzata. Il produttore cinematografico è stato sposato con l'ex Spice Girls fino allo scorso anno, quando la stessa ha chiesto il divorzio accusandolo di violenze domestiche e sporgendo denuncia ...

Niente Royal Wedding per le Spice Girls. E la reunion forse salta : Le Spice Girls hanno fatto impazzire l'intero Pianeta con l'annuncio della loro reunion, tanto che si è anche ipotizzato un possibile coinvolgimento all'imminete Royal Wedding. Eppure, pare che per i fan vi sia poco da festeggiare.Come riporta E! Online, Mel C ha smentito una partecipazione del gruppo al matrimonio tra Meghan Markle e il Principe Harry, che si terrà nella seconda metà di maggio. L'indiscrezione era giunta ...

La reunion delle Spice Girls per un tour a quattro senza Victoria - parla il manager Simon Fuller (video) : Con la diffusione delle foto della reunion delle Spice Girls a Londra lo scorso mese si sono rincorsi diversi rumors intorno al nuovo progetto della band, che torna insieme a più di 20 anni dal debutto di Wannabe, ancora oggi la sua hit più famosa. Dopo le dichiarazioni di Victoria Beckham che ha specificato di non voler sostenere un tour e quelle di Geri Halliwell entusiasta per la nuova avventura con le compagne, parla adesso Simon Fuller, ...

10 lezioni beauty che abbiamo imparato dalle Spice Girls : È stata Mel B, ovvero Scary Spice, ospite in America del talk show The Real, a dare la notizia che le Spice Girls saranno ospiti del matrimonio reale di Harry e Meghan, raccontando come le partecipazioni siano arrivate in una scatola, spedite direttamente da Harry Windsor. Sarà perché la news è stat lanciata in prossimità della festa della donna, l’8 marzo e perché loro hanno sempre celebrato la categoria, sarà perché Victoria, Emma, Mel C, Mel ...

Le Spice Girls al royal wedding - ospiti e (forse) performer : Un matrimonio reale, inglese. I cappellini, gli ospiti impomatati. Le Spice Girls. A dare notizia di come le cinque ragazze, tornate alla formazione originale, abbiano ricevuto dal principe Harry l’invito al royal wedding è stata Mel B. La Scary Spice, ospite in America del talk show The Real, s’è lasciata andare ad una chiacchiera di troppo, raccontando come le partecipazioni siano arrivate in una scatola, spedite direttamente da Harry ...

