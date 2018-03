Le giostre polesane conquistano i paesi arabi

rovigooggi

: #Rovigo CNA Rovigo Torna dal 25 al 29 marzo il meeting della #Giostra per valorizzare le imprese e il territorio d… - RovigoOggi : #Rovigo CNA Rovigo Torna dal 25 al 29 marzo il meeting della #Giostra per valorizzare le imprese e il territorio d… -

(Di venerdì 23 marzo 2018) ... di dimostrare come gli imprenditori che si sono specializzati in realtà molto particolari mettono insieme eccellenze che non troviamo in nessun'altra parte del mondo. Il meeting ha una valenza ...