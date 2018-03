Le elezioni non finiscono mai | ad aprile-maggio al voto Molise | Friuli e Valle d' Aosta

elezioni - De Luca alla direzione dem : “Forze oscure e camorra dietro il boom del M5s. Non è fisiologico” : Il risultato dei Cinque stelle alle Elezioni del marzo finisce nel mirino del governatore della Campania Vincenzo De Luca, che ne ha parlato nella direzione regionale dem a porte chiuse, di cui l’Ansa pubblica un estratto audio. Con i suoi De Luca analizza il voto con i suoi e ipotizza un ruolo della criminalità organizzata dietro il boom del Movimento guidato da Di Maio. “Com’è possibile – si chiede De Luca in un audio ...

Camere - Toninelli (M5s) : “Non facciamo Nazareno bis per legittimare Berlusconi che ha perso le elezioni” : Dopo un’ora e mezza, l’incontro tra i capigruppo termina alle 21.30 con una fumata nera. Toninelli, capogruppo M5s spiega: “Noi volevamo chiudere, ma Berlusconi mette come pretesto un incontro tra due leader politici per non chiudere l’accordo. Noi siamo disposti a incontrare il leader del centrodestra che è Matteo Salvini, indicato dal centrodestra e diciamo no a un Nazareno bis per legittimare Berlusconi che ha perso ...

"La Lega ci ha traditi". L'ira di Di Maio e i suoi : "Non possiamo legittimare Berlusconi - ha perso le elezioni" : Il Movimento 5 Stelle si ritrova spiazzato. L'aria che tira è pessima: "La Lega ci ha traditi". È con il Carroccio infatti che, fino a mercoledì mattina, Luigi Di Maio riteneva di aver chiuso un accordo per spartirsi le presidenze di Camera e Senato. Ma la proposta unitaria del centrodestra e l'insistenza con cui Forza Italia, con l'appoggio del Carroccio, sostiene il nome di Paolo Romani alla presidenza di Palazzo Madama ha ...

elezioni - Travaglio a Cappellini : “M5s disse no a Pd nel 2013? Non c’entra nulla con la situazione attuale” : “Non ho affatto rimosso il precedente del 2013, quando i 5 Stelle dissero no a Bersani. Ma non c’entra niente con la situazione attuale”. Così a Otto e Mezzo (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, risponde a Stefano Cappellini, caporedattore della sezione Politica di Repubblica. E spiega: “All’epoca i due partiti erano arrivati pari col 25,5% ed era assolutamente impensabile che uno dei due chiedesse ...

elezioni 2018 - Boldrini : “Non ci sono vincitori - non c’è nessuna maggioranza” : Boldrini (Liberi e Uguali) interviene a Carta Bianca su Rai Tre: "Non ci sono vincitori, nessuno ha la maggioranza, nemmeno alla Camera. Non mi pare che Di Maio e Salvini stiano cercando alleati, come dovrebbe avvenire in una democrazia".Continua a leggere

“I fatti non contano - le elezioni si vincono grazie alla paura” : cos’è il caso CA e perché riguarda tutti : L'inchiesta è un vero e proprio terremoto, oltre che per il dibattito sulla sicurezza de nelle discussioni sul funzionamento degli apparati democratici e sugli strumenti attraverso i quali è possibile manipolare l'opinione pubblica e influenzare l'esito delle elezioni.Continua a leggere

elezioni - Travaglio : “Mattarella? Sta lavorando come a Masterchef : frollarsi i partiti per far capire che non c’è alternativa alle urne” : “Credo che Mattarella lavori alla Masterchef, come quei chef che ti frollano la carne, la mantecano, la levigano, la mettono nel sugo, la lasciano macerare per un paio di mesi. Dopodiché alla fine non si capisce quali siano gli ingredienti”. È la metafora del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, sugli scenari attuali post-Elezioni. Ospite di Non è L’arena (La7), Travaglio spiega: “Credo che Mattarella ...

elezioni 2018 - Salvini : “Governo con M5S non è impossibile. Io non voglio tornare al voto” : Per il leader del Carroccio, un governo Lega-M5S non è né impossibile nè irrealizzabile. Intervistato a Domenica Live, Matteo Salvini ha dichiarato: "voglio vedere cosa vogliono fare. Mio dovere è andare a sentire tutti. Non c’è niente di impossibile e irrealizzabile, ma non si può andare al voto subito".Continua a leggere

«Lo Stato Social» : Sky racconta «Le elezioni come non si sono mai viste» : Per la classe politica tutta, una sfida inedita: un approccio alla comunicazione politica nuovo, con cui tutti dovranno, d'ora in poi, fare i conti. Che viene raccontato da un punto di vista inedito, ...

Salvini : 'Voto a ottobre? Mia priorità non è tornare a elezioni' : 'Farò di tutto per dare un governo serio e stabile che si faccia rispettare in Europa. Dalla Calabria al Veneto mi chiedono più lavoro, meno tasse, meno clandestini e questo proporremo a tutto il ...

I rappresentanti dei comuni di Formia e Cisterna non potranno votare alle elezioni del presidente della provincia : Stanno sconfessando loro stesse; da un lato denunciano l'allontanamento dalla politica da parte dei cittadini, poi sono complici di iniziative politiche che favoriscono questo 'rigetto'. Queste liste ...

elezioni : ancora non proclamati eletti : ANSA, - ROMA, 17 MAR - A 13 giorni dal 4 marzo manca ancora la proclamazione dei nuovi parlamentari eletti. Effetti delle complesse alchimie del Rosatellum. Già da lunedì i neo-senatori e martedì i ...

elezioni - non conquista il seggio per il Parlamento con il centrosinistra ma diventa consigliere regionale con i voti del centrodestra : Dentro Fausto Orsomarso di Fratelli d’Italia, fuori Maria Tripodi di Forza Italia. I riconteggi della Corte d’Appello hanno fatto scattare un seggio in Calabria per il partito di Giorgia Meloni togliendolo a Forza Italia. Fin qui tutto rientra nella normale procedura elettorale per le politiche. La novità è che Fausto Orsomarso lascerà il Consiglio regionale e al suo posto entrerà Giacomo Mancini, primo dei non eletti, nel 2014, quando insieme ...

elezioni : Orlando - finita campagna elettorale non si parla più di migranti : Palermo, 17 mar. (AdnKronos) - "Sono stupito dal fatto che finita la campagna elettorale non si parli più di migranti, di terrore, di invasione di migranti. Invece, un tema come la mobilità internazionale va affrontato con serietà". Lo ha detto il sindaco di Palermo, intervenendo a Omnibus La7, in r