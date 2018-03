Le città del Friuli a Onde Furlane

Palermo : Sinistra Comune punta a una città hitech - rete wifi nella zona del tribunale : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - Dotare Palermo di una rete wifi gratuita al fine di renderla davvero una "città hi tech". Con questo obiettivo i consiglieri comunali di Sinistra Comune Marcello Susinno, Giusti Catania, Barbara Evola e Katia Orlando, hanno depositato la richiesta "per l'installazione

Sicurezza - in sei città partono i test del taser : Sicurezza, in sei città partono i test del taser Brindisi, Caserta, Catania, Milano, Padova e Reggio Emilia sono stati scelti come centri campioni per il lancio del nuovo strumento in dotazione a carabinieri, poliziotti, soldati Continua a leggere

Sicurezza - in sei città partono i test del taser : Brindisi, Caserta, Catania, Milano, Padova e Reggio Emilia sono stati scelti come centri campioni per il lancio del nuovo strumento in dotazione a carabinieri, poliziotti, soldati

Dischetti di plastica - l’ora della pulizia : a Ischia il Regno di Nettuno “chiama” i cittadini : Caso risolto, ma il sindaco di Capaccio Paestum accusa: “Avevamo già mosso contestazioni all’impresa che ha svolto i lavori al depuratore”. Ed è tempo di...

In sei città italiane partirà la sperimentazione del taser : Cioè la pistola elettrica che l'ONU, nel 2007, ha giudicato uno strumento di tortura The post In sei città italiane partirà la sperimentazione del taser appeared first on Il Post.

In sei città parte la sperimentazione del taser - l'arma che blocca con una scossa : Saranno sei le città che inizieranno la sperimentazione del taser , la pistola elettrica che immobilizza con una scossa e permette alle forze dell'ordine di evitare la colluttazione con la persona ...

Marco Pugliese - un giovane catanzarese che vuole far crescere l'economia della sua città : Sarà inaugurato nei prossimi giorni a marina di Catanzaro un nuovo punto vendita: "Mister Risparmio". L'attività commerciale, incentrata sui prodotti elettronici , telefonia, computer, tablet, tv, ecc.

Dino Preziosi apre ai giovani : 'Protagonisti della vostra città' : Dino Preziosi, spina nel fianco della maggioranza di Paolo Foti. Il consigliere comunale per cinque gli anni è stato il consigliere di opposizione che ha maggiormente messo in difficoltà l'intera ...

Agrigento - lo spettacolare show del Circo Lidia Togni è in città | VIDEO : In programma due spettacoli al giorno alle 18.00 e alle 21.15, tutti i giorni, la domenica ore 17.00 e secondo spettacolo alle 19.30, , mercoledì 28 marzo e venerdì 30 marzo riposo settimanale, . ...

Perugia - rinnovato il Protocollo d'intesa tra Comune e città della Domenica : In programma spettacoli e animazioni e la possibilità di visitare il nuovo percorso evoluzionistico all'interno del rettilario. Post correlati Terni, Cantamaggio: scatta l'ordinanza antivetro. Posti ...

Controsorpasso del città di Anagni - il Pomezia sente profumo di vetta : Tutto ancora capovolto nel girone B del'Eccellenza. Il turno infrasettimanale regala l'ennesimo colpo di scena con il ritorno in vetta del Città di Anagni, che non senza soffrire supera di misura , 1-...

Turismo a colori : i paesi e le città più colorati del pianeta : Turismo a colori: i paesi e le città più colorati del pianeta Da Notting Hill a Murano, da Valparaiso alle Cinque Terre un catalogo di arte vissuta. Continua a leggere

Claudia Cardinale a Tunisi : si inaugura la città della cultura : Il ministro della cultura Tunisino, Mohamed Zine El Abidine:"Dopo anni e forse decenni, la Tunisia oggi ha il più grande complesso culturale del Maghreb, mondo arabo e Africa, e dobbiamo ...

Rotary Club di Brindisi invita la cittadinanza alla conferenza sul tema : ' Il rapporto tra le verità della scienza e le verità della fede ' : Mario Castellana, ordinario di Filosofia della scienza presso l'Università del Salento, che mostrerà come …