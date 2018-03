Lazio : nasce nuova giunta Zingaretti : ANSA, - ROMA, 23 MAR - nuova giunta per il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti : 9 persone più il governatore, che tiene per sé Cultura, Sport e Giovani. Ci sarà un assessore di LeU al ...

Roma - così nasce una voragine. Ecco il video della maxi buca che si è aperta in circonvalLazione Appia : Nel video pubblicato sulla pagina facebook Roma Lavora la maxi voragine che si è aperta in strada a Roma, tra due auto in sosta, sulla circonvallazione Appia. Le due macchine sono rimaste in bilico. Sul posto 4 pattuglie della polizia locale e i vigili del fuoco che hanno iniziato l’intervento di recupero. La voragine è larga tre metri per cinque e profonda 6 metri. Il 13 marzo scorso un’altra voragine si era aperta su circonvallazione ...