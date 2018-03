Lazio | Luis Alberto torna in gruppo | Wallace e Patric a riposo

Lazio-Bologna - le pagelle : Nani è un fantasma - Luis Alberto colpi d'arte : STRAKOSHA 5 Goffo sul tiro da piazza del Popolo di Dzemaili, che consente a Verdi il comodo tap-in del vantaggio. Nel recupero è reattivo su Verdi. WALLACE 5 Fragile e impacciato, deve placcare ...

Lazio - Luis Alberto : 'Non sentiamo pressione - ci siamo allenati al meglio' : Il centrocampista della Lazio , Luis Alberto , ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dalla sfida con il Bologna: 'Noi ci siamo allenati bene, sappiamo che sarà difficile anche per i nostri impegni in Europa League, ma sappiamo che oggi le gambe gireranno bene. Non ...

Lazio - Tare : 'Var? E' alle spalle - non facciamo le vittime. Luis Alberto merita il Mondiale' : Il ds della Lazio , Igli Tare , è intervenuto a Premium Sport prima del match con il Bologna: 'La protesta dei tifosi per la VAR? Lasciamoci la VAR e gli errori arbitrali alle spalle. Non vogliamo fare la vittima, i punti che abbiamo sono tutti guadagnati, ...

Pagelle Dinamo Kiev-Lazio - Europa League : 0-2. Lucas Leiva e De Vrij stendono gli ucraini mentre Felipe Anderson e Luis Alberto incantano : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Dinamo Kiev-Lazio La Lazio centra l’impresa e vola ai quarti di finale dell’Europa League! La squadra di Simone Inzaghi, infatti, sbanca Kiev e rifila un meritato 2-0 alla Dynamo. Un gol per tempo, entrambi su calcio d’angolo, di Lucas Leiva e De Vrij, a lato di un match impeccabile, che la Lazio poteva anche chiudere con un numero maggiore di segnature. Luis Alberto e Felipe Anderson ...

LIVE Pagelle Dinamo Kiev-Lazio - Europa League in DIRETTA : Immobile sfiora subito il vantaggio - Luis Alberto detta i tempi in mediana : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Dinamo Kiev-Lazio CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ARSENAL-MILAN Bentrovati alle Pagelle LIVE di Dynamo Kiev-Lazio, ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2018. I biancocelesti sono chiamati all’impresa allo stadio Olimpico per ribaltare lo sfortunato 2-2 dell’andata, condito da tanti rimpianti. Sarà necessario vincere, o pareggiare dal 3-3 in sù, e per farlo mister Simone Inzaghi si affida ...

Dinamo Kiev-Lazio : le probabili formazioni. Torna Milinkovic-Savic - Felipe Anderson favorito su Luis Alberto : Un doppio 2-2, in Europa League nel match di andata degli ottavi di finale contro la Dinamo Kiev, e successivamente in campionato con il Cagliari, lasciano la Lazio con tanta voglia di rivalsa. La ...

Lazio-Dinamo Kiev - le probabili formazioni : out De Vrij e Radu - Luis Alberto con Immobile e F. Anderson : L'Europa League per ripartire, provando a cancellare le delusioni delle ultime partite. Fuori dalla Coppa Italia e colpita nel finale nella gara contro la Juventus, la Lazio si concentra sulla sfida ...

Lazio - Immobile sotto tono : Luis Alberto 'stecca' : STRAKOSHA 6 Un'indecisione nell'azione del gol, quando rimane tra i pali. Per il resto non viene mai impegnato. LUIZ FELIPE 5,5 Incrocia spesso le piste di Dybala lasciandogli soltanto le briciole nel ...

Lazio - Inzaghi chiede uno sforzo ai fedelissimi : ballottaggio Luis Alberto-Felipe Anderson : L'amarezza per la sconfitta ai rigori col Milan è ancora viva, ma c'è la Juventus dietro l'angolo e un terzo posto da proteggere. Inzaghi è deluso come tutti, ma ha già archiviato la semifinale di ...

Lazio-Milan : Biglia aggancia Luis Alberto fuori area : ROMA - Altra discreta partita per l'internazionale , e prossimo Mondiale, Gianluca Rocchi , in una sfida non semplice. Ha tenuto alto il livello della contesta, lasciando giocare, cosa apprezzata dai ...

PROBABILI FORMAZIONI / Lazio Milan : torna Luis Alberto. Diretta tv - orario - notizie live (Coppa Italia) : PROBABILI FORMAZIONI Lazio Milan: Diretta tv, orario, notizie live su moduli e titolari alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia all'Olimpico(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 15:50:00 GMT)

Sassuolo-Lazio 0-0 La Diretta fuori de Vrij - Parolo e Luis Alberto : Il Sassuolo, reduce dalla sconfitta di Bologna, in preda ad una grave crisi che dura dall'ultima vittoria in campionato del 23 dicembre scorso sull'Inter, ospita oggi al Mapei Stadium la...

Lazio - Felipe lampi di classe : Luis Alberto piedi di velluto : ROMA Immobile e Anderson guidano la goleada. STRAKOSHA 6 Sfortunato nel rimpallo sul gol rumeno. PATRIC 6,5 Sbroglia un paio di situazioni con buona personalità, si merita la fiducia. CACERES NG Gioca ...