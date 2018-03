Lazio | ecco la giunta Zingaretti c' è Bonaccorsi | Leu non decide

Concorso Regione Lazio e ANAC per 150 diplomati-laureati : ecco come candidarsi : Dopo gli aggiornamenti sui prossimi concorsi in agenzia delle Entrate e del Concorso pubblico per 2300 allievi Carabinieri ecco un nuovo aggiornamento per tutti coloro che voglio partecipare a pubbliche selezioni. In questo mese di marzo segnaliamo infatti due interessanti bandi rivolti sia a chi è in possesso di diploma di scuola secondaria superiore; sia a chi ha la laurea in Giurisprudenza e scienze politiche. Vediamo quindi per ciascun bando ...

Fisco - ecco le agevoLazioni per far ritornare i cervelli in fuga : L'Agenzia delle entrate pubblica online una guida con gli incentivi per attrarre in Italia capitale umano

Caso Anna Frank - ecco la decisione nei confronti della Lazio : Caso Anna Frank – Negli ultimi mesi la Lazio ha dovuto fare i conti con la vicenda relativa al comportamento dei tifosi, con il Caso Anna Frank che ha tenuto banco, adesso è arrivata la decisione nei confronti dei supporter biancocelesti. Non è stato preso nessun provvedimento, la Procura Federale aveva presentato ricorso dopo la prima sentenza che aveva inflitto solo una multa, appello alla Corte federale d’Appello della FIGC, ...

Roma - così nasce una voragine. Ecco il video della maxi buca che si è aperta in circonvalLazione Appia : Nel video pubblicato sulla pagina facebook Roma Lavora la maxi voragine che si è aperta in strada a Roma, tra due auto in sosta, sulla circonvallazione Appia. Le due macchine sono rimaste in bilico. Sul posto 4 pattuglie della polizia locale e i vigili del fuoco che hanno iniziato l’intervento di recupero. La voragine è larga tre metri per cinque e profonda 6 metri. Il 13 marzo scorso un’altra voragine si era aperta su circonvallazione ...

Doping De Vrij - ecco la decisione sul calciatore del Lazio : Doping De Vrij – Le ultime settimane sono state di ansia in casa Lazio, a tenere banco il caso De Vrij, alla fine la decisione per il calciatore biancoceleste è stata quella dell’archiviazione. Il calciatore è stato già informato secondo quanto si apprende da ambienti vicini alla Lazio, l’olandese era stato ascoltato la scorsa settimana per degli accertamenti, adesso la sua posizione è stata archiviata. L'articolo Doping De ...

Lazio - nessun riscatto per Nani : ecco dove può andare : Luis Nani , esterno offensivo della Lazio , a fine stagione lascerà, salvo sorprese, il club biancoceleste. In prestito con diritto di riscatto dal Valencia , secondo la Gazzetta dello Sport , il portoghese andrà via. Nel suo futuro può esserci la Cina.

“Va avanti da 6 mesi : eccolo il segreto di Gemma Galgani”. Choc al trono over dopo la riveLazione ‘potente’ sulla dama per eccellenza - rimasta senza fiato a sentire ‘i dettagli’. Roba che scotta… : Uomini e Donne, trono over: ci risiamo. Più che dating show, ormai, sembra il Tina e Gemma show. Opinionista storica (di recente pure tronista) la prima, dama per eccellenza la seconda, non c’è puntata in cui si può stare tranquilli. No, non si è arrivati al punto della scorsa puntata, quando la Cipollari, senza pietà, ha sbattutto una torta in faccia alla Galgani, ma diciamo che anche stavolta sono state protagoniste assolute della ...

Obesità e diabete di tipo 2 : ecco come una coLazione molto energetica aiuta a perdere peso : Nei pazienti con Obesità e diabete di tipo 2, un programma alimentare che include una colazione molto energetica favorisce la perdita di peso, migliora il diabete e diminuisce il bisogno di insulina, secondo un nuovo studio. Lo studio è stato condotto dai ricercatori della Tel Aviv University su 11 donne e 18 uomini che avevano in media 69 anni, Obesità e diabete di tipo 2 e che facevano uso di insulina. I pazienti sono stati assegnati in modo ...

Lazio - senti Mentana : 'Ecco perché non mi perdo una partita' : Lazio, hai un fan inaspettato. Nonostante il pareggio contro il Bologna, i ragazzi di Inzaghi si godono i complimenti di Enrico Mentana, volto simbolo di La7, che negli studi di Sky Sport ha commentato il match. Noto tifoso interista, Mentana ha elogiato la squadra biancoceleste: 'La Lazio va spesso a vincere in trasferta in Europa, è una squadra che non ha complessi d'...

Laura Pausini/ RiveLazione : "Ecco perché Marco se n'è andato" (Che tempo che fa) : Laura Pausini, la cantante italiana festeggia i 25 anni di carriera (Che tempo che fa). Fra gli ospiti della puntata di questa sera dello show condotto da Fazio, anche la 43enne di Faenza(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 21:37:00 GMT)

Lazio-Bologna streaming - ecco dove guardare la diretta della partita : Lazio-Bologna streaming, ecco dove guardare la diretta della partita, continua il programma valido per la 29^ giornata del campionato di Serie A, nel posticipo serale importante partita per la classifica, si affrontano Lazio e Bologna. Stagione strepitosa per gli uomini di Simone Inzaghi mentre per Donadoni importante partita per la corsa salvezza. Nel match di Serie A si affronteranno Lazio e Bologna in una gara molto importante. La partita ...

Tecnologia : ecco l’app per smartphone che riduce il rischio di ictus - rilevando la fibrilLazione atriale : Una nuova app per smartphone sviluppata dall’University of Turku, Finlandia, può rilevare la fibrillazione atriale, che provoca l’ictus, senza attrezzature aggiuntive. l’app può salvare vite in tutto il mondo dal momento che una diagnosi tempestiva della fibrillazione atriale è fondamentale per prevenire in maniera efficace l’ictus. Il progetto di ricerca ha studiato 300 pazienti con problemi al cuore, la metà dei quali aveva fibrillazione ...

Selena Gomez e Justin Bieber : ecco come stanno usando la pausa nella loro reLazione : Se segui i Jelena, sai che la loro relazione ha subito uno stop: si sono presi una pausa per passare del tempo lontani. [arc id=”1d019036-ce86-11e7-9a25-a4badb20dab5″] E mentre i soliti ben informati assicurano che Justin Bieber e Selena Gomez potrebbero presto tornare insieme, arriva qualche indizio su come le due star stanno usando la pausa. Secondo fonti vicine ai cantanti, intervistate da E!, Selena Gomez è partita per il Texas ...

Terremoto : ecco le ordinanze di protezione civile adottate per fronteggiare le esigenze della popoLazione : In riferimento al sequestro del centro polifunzionale di Norcia ed alle diverse opinioni espresse in relazione ai provvedimenti adottati dalla Procura di Spoleto, nell’esprimere piena fiducia nell’operato della Magistratura, il Dipartimento della protezione civile può assicurare di avere adottato le misure emergenziali, emanate per fronteggiare le esigenze della popolazione colpita dal sisma, in senso conforme alle norme di legge che le ...